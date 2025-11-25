Diputación destina 89.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas de Salobreña (Granada)

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha realizado una visita a Salobreña. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas de Granada, Eric Escobedo, ha realizado una visita a Salobreña, donde ha mantenido un encuentro con su concejal de Deportes, Plácido Leyva, y ha informado de que, en el marco del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024, la Diputación va a destinar 89.000 euros para el cambio de la luminaria del campo de fútbol y la pista de atletismo, así como la remodelación integral de la piscina y el gimnasio de Lobres.

Estas mejoras suponen una inversión total de 178.000 euros, financiados al 50 por ciento entre la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Salobreña, que suma otros 89.000 euros.

Escobedo ha subrayado "la importancia de seguir avanzando en la calidad de las instalaciones deportivas municipales, porque son espacios que fomentan hábitos saludables y ofrecen oportunidades de práctica deportiva para todas las edades".

Además, el diputado ha destacado que el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas se ha convertido en una herramienta fundamental para garantizar inversiones equilibradas y sostenibles en toda la provincia.

"Nuestro objetivo es que ningún municipio quede atrás y que todos los vecinos puedan disfrutar de infraestructuras seguras, eficientes y de calidad", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Deportes de Salobreña, Plácido Leyva, ha agradecido el respaldo constante de la Diputación, "sin el cual proyectos de esta envergadura no serían posibles para un municipio como el nuestro. Estas inversiones permitirán ofrecer a los vecinos unas instalaciones más seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales", ha dicho.