La Diputación falla los premios del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha dado a conocer este martes los ganadores del III Concurso de Fotografía Turística de la Provincia de Córdoba, certamen que tiene como objetivo promocionar los valores monumentales, culturales, naturales y paisajísticos, y las fiestas y tradiciones de la provincia de Córdoba.

Así lo ha destacado en rueda de prensa la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, quien ha incidido en que con este concurso "perseguimos también acercar a los amantes de la fotografía a descubrir la riqueza patrimonial y artísticas de los pueblos , contribuyendo a la difusión de sus recursos turísticos, así como mostrar la provincia a través de las fotografías como arte".

Del total de las 213 fotografías presentadas, 108 son de la categoría 'Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones' y el primer premio ha sido para la fotografía Ermita de Nuestra Señora de Veredas de Torrecampo; 72, 'Natural y Paisajística' y primer premio para Almodóvar del Río (carretera de Guadalcázar), y 33 fotografías de la modalidad 'Gastronomía y Experiencias Turísticas', con el primer premio para Entorno de Los Pedroches.

La delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, se ha congratulado de que "ha habido un 23,9 por ciento más de participación con respecto a 2024, y en esta edición, como principal novedad, se amplía el número de premiados, aumentando de siete a 21 el número de accésit". El importe total que se destina a estos premios es de 12.000 euros: 1.350 euros para los tres primeros, 950 para los tres segundos y 650 para los terceros.

Ruiz ha resaltado que en la selección se ha valorado especialmente la calidad fotográfica y artística de las obras, la identificación de los recursos turísticos provinciales y el alto impacto visual". Por categorías, en el caso de la modalidad 'Cultural, Patrimonial y Fiestas y Tradiciones' se ha tenido en cuenta que las imágenes capten la riqueza patrimonial e histórica de los municipios, sus fiestas populares y celebraciones tradicionales reflejo de la identidad de la provincia.

Las imágenes presentadas en la categoría de 'Natural y paisajística', deben captar la grandiosidad de los paisajes y escenarios naturales existentes, parques naturales y geoparques. Y en el apartado de 'Gastronomía y Experiencias Turísticas' ha de captarse la calidad y singularidad de la rica ya variada gastronomía cordobesa, denominaciones de origen de los productos más básicos de la cocina mediterránea, entre otras.