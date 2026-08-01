Diputación y la Fundación AI Granada acercan la IA a las empresas del entorno rural con una guía práctica

Presentación de la Guía IA destinada a empresas del entorno rural granadino entre Diputación y Fundación AI - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada y la Fundación AI Granada han presentado la nueva 'Guía Práctica de Herramientas de Inteligencia Artificial para el Ámbito Rural', con el objetivo de democratizar el acceso a las tecnologías emergentes y ofrecer una hoja de ruta sin complejidad técnica para el empresariado rural de la provincia.

Según ha detallado la administración provincial en una nota de prensa, la guía se organiza en tres grandes bloques, con una parte dedicada a Marketing, Gestión y Administración, con herramientas concebidas para simplificar la facturación, automatizar la atención al cliente por canales como WhatsApp y profesionalizar la comunicación comercial mediante asistentes de escritura y diseño intuitivos.

Asimismo, tiene un segundo bloque sobre el sector turístico y alojamientos rurales con soluciones enfocadas a potenciar las reservas directas sin comisiones masivas de plataformas intermediarias, automatizar el registro legal de viajeros (cumpliendo con la normativa de hospederías), personalizar itinerarios para huéspedes y mejorar la atención 24/7 en múltiples idiomas mediante el análisis de herramientas.

Y una parte dedicada al sector agrario y ganadero, proponiendo aplicaciones orientadas a la modernización del campo mediante cuadernos de explotación digitales que cumplen con el Real Decreto 1054/2022, diagnóstico instantáneo de plagas mediante fotografía o claves especializadas, sensores e imágenes satelitales para la optimización del agua de riego y monitorización continua del ganado.

En este sentido, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha destacado que con esta publicación buscan "romper la barrera existente ante la IA y la creencia de que es algo reservado a grandes multinacionales o entornos urbanos". "Estamos ante una herramienta para transformar la rentabilidad y la competitividad de las micropymes, cooperativas, explotaciones agrícolas y negocios turísticos de los municipios granadinos", ha añadido.

De igual manera, ha explicado que buscan que cualquier agricultor, propietario de una casa rural o comerciante "se acerque a la tecnología de forma sencilla", sin hablar de algoritmos, sino de "soluciones cotidianas que ahorran tiempo, reducen costes y ayudan a cumplir con las exigencias normativas".

Por su parte, el director de la Fundación AI Granada, José Luis Dessy, ha señalado que Granada "tiene el potencial para convertirse en el Hub de IA del sur de Europa", mediante la suma de actores del tejido económico que apliquen los avances tecnológicos en esta materia, "sea cuál sea el sector en el que desarrolle su actividad". "Lo más importante, y difícil, es empezar", ha indicado. Así, ha explicado que esta guía pretende ser "un documento de uso muy fácil", con herramientas descritas, claves de uso y consejos para empresas del ámbito rural de Granada.

Para garantizar una adopción real y progresiva, cada una de las herramientas incluidas en el catálogo ha sido evaluada bajo un formato homogéneo que incluye una leyenda visual de dificultad (baja, media o alta), respuestas sencillas a las preguntas "¿Qué es?", "¿Para qué sirve?" y "¿Cómo funciona por dentro?", así como estimaciones orientativas de coste y tutoriales de instalación paso a paso.

Además, incluye ejemplos reales contextualizados en municipios granadinos --desde cooperativas en Iznalloz o Montefrío hasta alojamientos en la Alpujarra, la Costa Tropical, el Valle de Lecrín o Guadix-- permitiendo que el empresariado local identifique de inmediato el impacto positivo y el retorno de inversión que estas aplicaciones generan en negocios similares al suyo. La Guía Práctica de Herramientas de IA para el Ámbito Rural se encuentra ya disponible de forma gratuita para su descarga en versión digital.