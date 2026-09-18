La Diputación de Granada acerca el talento joven a la ciudadanía con la exposición de obras finalistas de GranArte 2026

El hall de la sede central de la Diputación acoge durante septiembre y octubre los proyectos seleccionados en la categoría de Escultura, que invitan a reflexionar sobre la despoblación, la memoria, las raíces y las nuevas formas de habitar el medio rural. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través del Área de Juventud, expone en el recibidor de su sede central las obras seleccionadas en la categoría de Escultura de los Premios GranArte 2026, una muestra que permite acercar a la ciudadanía las creaciones finalistas de esta convocatoria provincial, que tiene como objetivo impulsar, visibilizar y poner en valor el talento de la juventud granadina.

"GranArte es una apuesta decidida de la Diputación por nuestros jóvenes y por su capacidad para aportar nuevas miradas sobre la realidad que nos rodea", ha destacado el diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud, Roberto González. En este sentido, ha señalado que "llevar estas obras a un espacio tan accesible como el hall de la Diputación nos permite que el talento de nuestros jóvenes salga de los circuitos habituales y pueda ser conocido y disfrutado por toda la ciudadanía".

Bajo el lema 'Área 5000. El reto de llenar el vacío', GranArte 2026 propone este año una mirada artística sobre los municipios de menor población y sobre conceptos como el arraigo, la despoblación, la memoria colectiva, la identidad o las oportunidades de futuro. La creación se convierte así en una herramienta para mirar el territorio desde otras perspectivas y plantear que ese "vacío" no tiene por qué entenderse únicamente como ausencia, sino también como un espacio desde el que recuperar vínculos y construir nuevas posibilidades.

Las obras seleccionadas ofrecen interpretaciones muy diferentes del mundo rural, pero comparten el mismo objetivo de poner en valor aquello que permanece y da identidad a nuestros pueblos, como los oficios, los objetos cotidianos, las conversaciones, los recuerdos, las relaciones entre generaciones, los saberes transmitidos a lo largo del tiempo y ese ritmo pausado de la vida rural, que invita a detenerse frente a la prisa y el ritmo acelerado de la sociedad actual.

De esta forma, el hall de la Diputación se transforma durante estos meses en un pequeño espacio expositivo en el que la juventud creadora de la provincia dialoga con el presente y el futuro de nuestros pueblos, poniendo en valor aquello que los hace únicos y planteando nuevas formas de mirar el medio rural desde el arte contemporáneo.

La exposición supone, además, la antesala de uno de los momentos más esperados de GranArte 2026. El próximo 29 de octubre, la Diputación celebrará en el Centro Federico García Lorca la Gala GranArte, en la que se darán a conocer las obras ganadoras de las seis categorías de esta edición, que son pintura mural, cómic, moda, escultura, ilustración y fotografía.