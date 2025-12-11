La Diputación de Granada aportará recursos para que las canalizaciones de Rules "sean una realidad"

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, en una imagen del pasado noviembre - Álex Cámara - Europa Press

MOTRIL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, del PP, ha anunciado este jueves en un desayuno empresarial organizado en Motril por la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) que la institución provincial aportará recursos y financiación para que las canalizaciones de Rules "sean una realidad lo antes posible".

En declaraciones a los periodistas en el marco de este desayuno de la Aecost, Rodríguez ha valorado "todo el trabajo que en los últimos años lleva desarrollando la Diputación en el litoral granadino" y ha cuestionado las palabras del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, respecto a las canalizaciones de Rules.

Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo central "sigue sin asumir sus competencias" y ha incidido que "la ejecución de este proyecto le corresponde al Gobierno de España, ya que estamos hablando de una obra de interés general del Estado".

En esta línea, el presidente de la Diputación de Granada ha enfatizado que "el Ejecutivo nacional tiene que mover ficha", y que "ya no tiene excusa para materializar una necesidad y una reivindicación histórica" que cuenta "con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, los agricultores de la comarca, la Junta de Andalucía y, desde hoy, la Diputación de Granada".

Pese a ello, Rodríguez ha "tendido la mano" al Gobierno central "para que esta inversión tan importante para el presente y el futuro de la Costa Tropical sea una realidad a corto-medio plazo, pues son muchos los beneficios y las repercusiones económicas que traerá consigo", instando al Estado a que "a partir de ahora, la Diputación de Granada esté incluida en todos los encuentros organizados para tratar el proyecto de canalización de Rules, como nueva aliada para hacer de este sueño un hecho".

Por último, el presidente provincial ha destacado "las importantes y cuantiosas inversiones que el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada está llevando a cabo en la Costa Tropical, destacando proyectos estratégicos como la Senda del Litoral, la carretera del Camino de Las Ventillas de Motril o la próxima ejecución de Sénior Tropical en Almuñécar", aseverando que "por fin, la costa granadina ha dejado de ser la gran olvidada de la institución provincial".