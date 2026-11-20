Pleno De Presupuestos De La Diputación De Granada - ANTONIO L JUÁREZ

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Granada ha aprobado inicialmente este viernes el Presupuesto General de la institución para 2027, con un estado de gastos de 471.703.068 euros, lo que supone un incremento de 55 millones respecto al presupuesto inicial de 2026, un 13,24 por ciento más.

Las cuentas, que han contado con los votos a favor del Grupo Popular, la abstención de Vox y los votos contrarios de PSOE e IU, contemplan unos ingresos de 473,6 millones y un superávit inicial de 1.943.090 euros. Se han elaborado con deuda financiera cero, sin previsión de nuevos préstamos y conforme a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Entre las novedades del próximo ejercicio figuran una línea de 1,5 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a elaborar planes de actuación ante emergencias, un programa de 500.000 euros destinado a escuelas infantiles de los municipios y otra partida de igual cuantía para la recuperación de elementos del patrimonio rural, como fuentes y lavaderos.

A estas actuaciones se suman las inversiones en carreteras, equipamientos, servicios de proximidad y proyectos cofinanciados con fondos europeos. La atención social concentra la mayor dotación La atención a las personas y las familias vuelve a concentrar la mayor parte de los recursos provinciales.

La Delegación de Bienestar Social y Familia contará con 163,85 millones de euros, 19,58 millones más que en 2026, lo que representa un incremento del 13,57 por ciento. Este aumento responde principalmente a la financiación de la atención a la dependencia y del servicio de ayuda a domicilio, junto con el refuerzo del Programa de Ayuda a Domicilio de prestación básica y de las actuaciones destinadas a promover la autonomía personal.

En el ámbito de los mayores, las cuentas reservan 290.000 euros para el programa provincial de balnearios destinado a los mayores de la provincia y contempla un millón de euros para la redacción del proyecto y rehabilitación del centro Reina Sofía de Armilla, afectado por los seísmos.

Los programas de Reto Demográfico mantienen dos millones de euros para servicios de proximidad, entre ellos fisioterapia y podología, e incorporan una nueva partida de 500.000 euros destinada a escuelas infantiles de los municipios. A ello se añaden 200.000 euros de apoyo a la natalidad, 100.000 euros para actuaciones de relevo generacional en colaboración con la Cámara de Comercio y otros 100.000 euros para la colaboración con el Colegio de Farmacéuticos.

EMERGENCIAS

La prevención y la atención a situaciones de emergencia cuentan con un apartado específico en las cuentas provinciales. La Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias alcanza los 22,61 millones de euros, un 26,23 por ciento más que en 2026, e incorpora una nueva línea de subvenciones dotada con 1,5 millones de euros.

Esta partida permitirá financiar la elaboración de planes de actuación local ante incendios forestales, inundaciones y otras situaciones de emergencia, facilitando a los ayuntamientos la planificación de su respuesta ante estos episodios.

Las actuaciones relacionadas con el agua incluyen 700.000 euros para atender emergencias del ciclo urbano, entre ellas las vinculadas al abastecimiento de agua potable. También se contemplan recursos para los trabajos de creación del Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua y las ayudas económicas de concertación local.

En el ámbito agrícola, se consigna una subvención nominativa de un millón de euros a la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.

MOVILIDAD

La conservación y mejora de la red provincial de carreteras contará con 6,5 millones de euros para mantenimiento y otros 1,5 millones para inversiones.

Entre las actuaciones previstas se incluyen 3,9 millones de euros para La Aurora, una consignación presupuestaria para el puente de Vegas del Genil, que permitirá recuperar la conexión con la capital, y 550.000 euros para el carril ciclopeatonal del entorno de la Base Aérea de Armilla, paralelo a la carretera provincial GR-3303.

Junto a estas inversiones, el presupuesto incorpora una programación de 13,13 millones de euros para las seis estrategias de desarrollo integrado local cofinanciadas con fondos europeos FEDER, con actuaciones distribuidas por diferentes comarcas de la provincia.

Entre ellas, se encuentran la regeneración paisajística y recuperación del albergue de la Sierra de Parapanda, intervenciones en el conjunto arqueológico de Villavieja, la mejora del Camino Natural de la Piedad entre Algarinejo y Zagra y equipamientos de atención diurna en Escóznar y Colomera.

En el Geoparque se contemplan actuaciones en el centro de recepción de visitantes, rutas temáticas patrimoniales, la adecuación del Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe y proyectos relacionados con los Badlands y el hábitat cueva.

La programación de Sierra Nevada y la Alpujarra incluye la Gran Senda de Sierra Nevada, la Ruta Boabdil, actuaciones en casas de maestros y viviendas sociales y un albergue municipal multifuncional en Pampaneira.

La recuperación y adecuación de edificios históricos y espacios patrimoniales reúne diferentes inversiones previstas para 2027. Entre las principales actuaciones figuran 1.752.000 euros para el Convento de la Concepción de Guadix, con el objetivo de convertirlo en un centro cultural vinculado a la Semana Santa de la provincia, y 810.833,06 euros para proyectos y actuaciones en el Castillo de La Calahorra, destinados a su uso cultural y a mejorar las condiciones de visita pública.

Las cuentas también recogen 494.000 euros para avanzar en la configuración del antiguo Banco de España como espacio museístico y 90.000 euros para la recuperación de Casa Dengra, en Baza, con destino a servicios provinciales de ámbito comarcal y uso museístico.

En materia de equipamientos, el edificio Bueno Crespo de Ogíjares contará con 1,5 millones de euros para rehabilitar su ala este como vivero de empresas de base tecnológica.

Las cuentas incluyen además 450.000 euros para la primera Semana de la Provincia y 1,39 millones para ayudas a la movilidad destinadas a los ayuntamientos. En el ámbito turístico, el Patronato Provincial de Turismo contará con un presupuesto de 9.327.510,18 euros para el próximo ejercicio.