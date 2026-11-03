Diputación de Granada aprueba una inversión bianual de 15 millones para la conservación de 1.259 kilómetros de carretera

Sesión plenaria de octubre de 2026 en la Diputación Provincial de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación de Granada ha aprobado una inversión por valor de 15 millones de euros para los próximos dos años dirigida a la reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con carreteras y otros equipamientos encaminada a mantener la seguridad vial en un total de 1.259,03 kilómetros de carretera provincial.

Así lo ha dado a conocer la institución en un comunicado en el que detalla que el contrato contempla un total de cinco lotes, divididos por las diferentes zonas geográficas. Para Norte-Marquesado se prevé la actuación en 299,50 kilómetros, mientras que para Montes Orientales-Río Fardes la idea es intervenir en 272,26 kilómetros.

En los Montes Orientales, serán 274,71 los kilómetros de carretera a mejorar, y en Granada y su Área Metropolitana se acometerán obras en 172,11 kilómetros. Por último, en Alpujarra-Litoral-Valle de Lecrín, la previsión es acometer trabajos en 240,45 kilómetros de calzada.

El presupuesto de licitación del contrato es de 15 millones de euros, a repartir al 50% entre las anualidades de 2027 y 2028. Entre las actuaciones incluidas, destacan las de obras de conservación; operaciones de reposición de las características superficiales de los pavimentos de las carreteras, de la señalización y de los sistemas de contención de vehículos y de las obras de paso, de contención de tierra y de drenaje superficial y profundo; y acciones referentes a la señalización del tráfico y de la seguridad vial.

También se acometerá la reposición de los elementos del equipamiento de las carreteras y de las zonas funcionales; atención en incidencias climatológicas y/o accidentes de tráfico o de cualquier naturaleza que afecte a la circulación de las vías de la red provincial; operaciones de mantenimiento y mejora de las redes: ayuda y colaboración para el refuerzo de la gestión de la red; y actuaciones tendentes a restaurar la legalidad por infracciones cometidas por los administrados.

MÁS DE 16 MILLONES PARA SÉNIOR TROPICAL

En la misma sesión plenaria, la Diputación de Granada ha aprobado la tramitación de una dotación de 16.107.768 euros destinada al proyecto de la residencia de mayores Sénior Tropical, ubicada en el municipio de Almuñécar y concebida para acoger a 320 personas.

El Consejo Rector del Servicio Provincial Tributario, organismo autónomo dependiente de la Diputación, ya aprobó la semana pasada una propuesta de modificación presupuestaria que permite destinar esta cantidad a la financiación del proyecto, utilizando para ello recursos propios de la institución provincial y sin necesidad de recurrir a financiación bancaria.

Una vez obtenido el visto bueno del Pleno, se pueden continuar los trámites necesarios para iniciar el expediente de contratación del proyecto de la residencia ubicada en la Costa Tropical granadina y concebida como unas instalaciones destinadas a la estancia y el disfrute de 320 personas mayores durante todo el año.