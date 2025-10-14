Diputación de Granada aprueba una línea de ayudas contra la despoblación dotada con dos millones de euros

El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, y la diputada de Reto Demográfico, María Vera, en la presentación de una nueva línea de ayudas contra la despoblación. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

Esta medida se suma a dos ya activadas que supusieron otros cinco millones

GRANADA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, junto a la diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha presentado una línea de ayudas aprobada en Junta de Gobierno dotada con dos millones de euros y destinada a municipios que "sufren el fenómeno de la despoblación".

Según ha comunicado la Diputación provincial en una nota, esta nueva convocatoria "se suma a las dos ya activadas en los últimos años por el gobierno provincial", que han supuesto otros cinco millones de euros y que han permitido a los ayuntamientos ofrecer servicios de "podología, fisioterapia, peluquería, clases extraescolares y mejoras en el transporte público".

Navarro ha indicado que esta aprobación demuestra el "compromiso firme del presidente Francis Rodríguez y de todo su equipo con los municipios más pequeños de la provincia", donde quieren "seguir generando oportunidades y calidad de vida". Asimismo, el portavoz ha señalado que esta nueva línea de subvenciones nace del "diálogo permanente" con los ayuntamientos y del "ejercicio de escucha activa que caracteriza a este gobierno provincial".

Por su parte, la diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha declarado que esta línea de ayudas permitirá "seguir llenando de vida nuestros pueblos con nuevos proyectos y recursos que generen atractivo y bienestar", y dará continuidad al trabajo que "ya está dando resultados muy positivos en toda la provincia".

Vera ha concretado que esta iniciativa se suma a otras promovidas por la Diputación en el marco de su estrategia contra la despoblación, como el programa EcoPueblo, dotado con 1,6 millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en 102 localidades, o el plan de parques infantiles, que está "haciendo posible que todos los municipios de la provincia cuenten con un espacio de juego y convivencia para los más pequeños".

En total, la Diputación de Granada destinará a lo largo de 2025 más de 7 millones de euros a líneas de apoyo a los municipios más pequeños, que encuentran en la institución provincial "una verdadera aliada en la lucha contra la despoblación", ha concluido Vera.

La convocatoria contempla seis líneas de actuación destinadas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo en los municipios más pequeños, como una "centrada en el fomento turístico y la organización de eventos singulares", una iniciativa "innovadora" que potencia el turismo rural y paisajístico como "motor económico y herramienta de dinamización social en los pueblos de la provincia".

El apoyo al transporte urbano e interurbano es una de las líneas de ayuda que facilita "la movilidad de los vecinos", así como la promoción de la salud y el bienestar físico "con financiación para servicios de fisioterapia, psicología y actividades como yoga, pilates o taichí".

Además, la institución provincial ha anunciado que se impulsará la mejora de la conectividad mediante la contratación de empresas que garanticen un "acceso óptimo" a la señal móvil y de telefonía, y la atracción de nuevos pobladores, a través de la "creación de un censo de viviendas y locales disponibles para venta o alquiler" y la colaboración con empresas especializadas en la captación de nuevos residentes. Finalmente, también se contemplan medidas de conciliación y educación, "como escuelas de verano, cursos, clases de idiomas, aulas matinales o servicios de comedor".