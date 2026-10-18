Diputación de Granada asegura que han estado "todo el día coordinados" para hacer frente a las emergencias por la lluvia

Archivo - El diputado de Emergencias, Eduardo Martos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha declarado en la noche de este domingo, 18 de octubre, que desde la Diputación Provincial de Granada han estado "todo el día coordinados desde el Centro de Coordinación de Emergencias, con todos los servicios de Emergencias y con los bomberos de la Diputación Provincial".

"La jornada ha sido una jornada tranquila, con lluvias intensas, pero muy repartidas y espaciadas en el tiempo y en la provincia", ha declarado Martos en un audio remitido a los medios, al tiempo de insistir en que "debemos insistir en que estamos prácticamente la totalidad de la provincia en alerta amarilla".

En relación a la jornada de este lunes, 19 de octubre, Martos ha apuntado que será una "jornada de lluvias" y "que tendremos que estar atentos a la evolución de las mismas porque algunas pueden ser de intensidad importante".

"Por lo tanto estaremos preparados y sobre todo pedimos precaución a todos los vecinos de la provincia y que salgan solo y exclusivamente para aquellas necesidades que sean ineludibles y, sobre todo, que sean muy cautelosos y respeten los pasos por barrancos, riadas y cañadas, etcétera".

En contexto, en Granada se ha decretado la alerta amarilla por lluvias intensas en las comarcas de Cuenca del Genil --aquí también con tormentas--, Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras desde las 12,00 horas hasta las 18,00 horas, donde se esperan acumulaciones cercanas a los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, la costa granadina se encontró decretado el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 06,00 horas y las 18,00 horas con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.