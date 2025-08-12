La Diputación de Granada avanza las obras para dar mayor fluidez al tráfico en Las Gabias: Es "una demanda histórica"

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, visita Las Gabias para conocer el avance de las obras que se están ejecutando para la construcción de una nueva rotonda en la carretera GR-3306, a la altura del punto kilométrico 0,6 - DIPUTACIÓN GRANADA

LAS GABIAS (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha visitado el municipio de Las Gabias para conocer el avance de las obras que se están ejecutando para la construcción de una nueva rotonda en la carretera GR-3306, a la altura del punto kilométrico 0,6; y ha asegurado que "esta obra atiende a una demanda histórica de los vecinos".

La intervención, incluida en el Plan de Carreteras de la institución provincial y con un presupuesto de 382.800 euros, tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en una intersección con una elevada intensidad de vehículos, al ser zona de acceso a Gabia Chica, Gabia Grande, Alhendín y el campo de golf de Las Gabias.

Navarro, que ha estado acompañado por el vicepresidente quinto y diputado de Obras, José Ramón Jiménez y la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, ha indicado que "estamos ante una carretera muy transitada, que soporta una media de 5.000 vehículos al día, y que requiere de actuaciones como esta para garantizar la seguridad y reducir los atascos que cada día se producían debido a la regulación semafórica. Con esta nueva rotonda, los desplazamientos serán más ágiles y seguros para todos los usuarios".

El presidente en funciones ha subrayado que, además de atender a "una demanda histórica de los vecinos", esta obra es "un ejemplo del compromiso del Gobierno de Francis Rodríguez con los pueblos de la provincia". "Seguimos invirtiendo en infraestructuras que mejoran la movilidad y que contribuyen al desarrollo y la calidad de vida de los municipios", ha incidido.

Por su parte, la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, ha explicado que "esta obra simboliza el compromiso del Ayuntamiento y de la Diputación de Granada con la mejora de las infraestructuras y con la resolución de demandas históricas de nuestros vecinos". "Damos así respuesta a una reivindicación que llevaba más de 25 años esperando ser atendida", ha asegurado.

Según ha manifestado la regidora, esta actuación "beneficiará directamente a cientos de vecinos de Gabia Chica, la urbanización Pedro Verde y el Campo de Golf, que utilizan este cruce a diario para sus desplazamientos".

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

Por su parte, el vicepresidente quinto y diputado de Obras, José Ramón Jiménez, ha dado cuenta del detalle de la actuación que se desarrolla en el cruce que conecta la entrada al municipio desde el Río Dílar y la GR-3303 con la Urbanización Pedro Verde. El proyecto contempla la sustitución de los actuales semáforos por una glorieta "que permitirá una circulación más fluida y sin esperas".

La nueva infraestructura contará con un radio exterior de 18 metros y una calzada anular de dos carriles de cuatro metros de anchura cada uno, además de arcenes interiores y exteriores de 0,5 y 1 metro, respectivamente".

"De esta manera se mejorará el entorno de la intersección para garantizar una transición segura y cómoda para los conductores". Los tramos de conexión con la glorieta tendrán dos carriles de tres metros de anchura y arcenes de un metro, lo que supone una ampliación respecto a la sección actual de la vía.

El proyecto, con un plazo de ejecución de cuatro meses, incluye también la creación de una acera con paso de peatones para mejorar la movilidad peatonal.