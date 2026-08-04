Diputación de Granada y Ayuntamiento de Alhendín mejoran el CEIP Sagrado Corazón con una inversión de 123.700 euros

El presidente en funciones de la Diputación de Granada y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha visitado este martes el CEIP Sagrado Corazón de Alhendín, donde se están ejecutando las obras de conservación y mantenimiento del centro - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALHENDÍN (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Diputación de Granada y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha visitado este martes el CEIP Sagrado Corazón de Alhendín, donde se ejecutan obras de conservación y mantenimiento del centro educativo, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 123.746,93 euros. De esta cantidad, la institución provincial aporta 50.000 euros, mientras que el Ayuntamiento financia los 73.746,93 euros restantes.

La intervención tiene como objetivo garantizar unas instalaciones educativas seguras, funcionales y adaptadas a las necesidades del alumnado, favoreciendo un entorno adecuado para el aprendizaje. Asimismo, las actuaciones permitirán prevenir riesgos y mejorar el estado general del colegio, dando respuesta a las necesidades detectadas tras la revisión de sus instalaciones.

En concreto, los trabajos contemplan actuaciones de mantenimiento preventivo, entre las que se incluyen la limpieza y conservación de aulas y aseos, la sustitución de puertas deterioradas por el uso, la reparación de alicatados y elementos sanitarios, así como mejoras en los espacios comunes mediante la renovación del pavimento de la entrada y de las escaleras y la reparación de las puertas de acceso al centro para reforzar la seguridad. Además, se llevarán a cabo labores de pintura y aislamiento en distintas dependencias.

Por otro lado, también se desarrollarán actuaciones de mantenimiento correctivo, consistentes en reponer elementos del sistema de calefacción para mejorar su funcionamiento y eliminar obstáculos en las zonas de paso, incrementando así la seguridad del alumnado durante los periodos de mayor afluencia.

José Ramón Jiménez, que ha estado acompañado por el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha señalado que "la educación requiere espacios seguros, bien conservados y adaptados a las necesidades actuales. Desde la Diputación seguimos colaborando con los ayuntamientos para que los centros educativos dispongan de unas instalaciones de calidad que contribuyan al bienestar de toda la comunidad educativa".

Además, el presidente en funciones ha destacado que "la cooperación entre administraciones permite acometer actuaciones que, aunque puedan parecer de mantenimiento, tienen una repercusión directa en la seguridad, la accesibilidad y las condiciones en las que estudian cientos de alumnos y alumnas cada día".

Por su parte, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Granada y ha señalado que "gracias a esta línea impulsada por la institución provincial hemos podido acometer una actuación muy necesaria en el CEIP Sagrado Corazón. Alhendín ha realizado un importante esfuerzo económico para hacer posible esta intervención, con una inversión conjunta de más de 120.000 euros que permitirá mejorar las instalaciones del centro para que los niños y niñas puedan disfrutar de un espacio más seguro, moderno y adecuado para su aprendizaje".

MEJORA DEL CAMINO DE LA MALAHÁ

Tras la visita al centro educativo, el presidente en funciones también ha supervisado las obras que se están ejecutando en el Camino de La Malahá, en el término municipal de Alhendín, una actuación incluida en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación de Granada que cuenta con un presupuesto de 190.986 euros.

Las obras permitirán mejorar la sección del vial mediante la ampliación tanto de la calzada como de los espacios destinados a peatones. El nuevo diseño contempla una acera de 0,80 metros en el margen derecho junto a un carril bici, una calzada de siete metros para el tráfico rodado y una acera de aproximadamente tres metros en el margen izquierdo, favoreciendo una circulación más segura y ordenada para todos los usuarios.

La actuación incluye además la adaptación de los registros afectados por la nueva rasante, el soterramiento de canalizaciones en vacío bajo las aceras para facilitar futuras instalaciones de alumbrado, telefonía y electricidad, así como la reubicación de las luminarias existentes.

También se renovará la señalización horizontal y vertical del vial, incorporando nuevos pasos de peatones, marcas viales y señales conforme a la normativa vigente, y se habilitará un espacio específico para la ubicación de contenedores de residuos y punto limpio, contribuyendo a mejorar la funcionalidad y la imagen urbana de este acceso al municipio.