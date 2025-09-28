Diputación de Granada y Ayuntamiento visitan el derrumbe en el Cerro del Castillejo de Beas de Guadix

Imagen de este domigo de la visita al Cerro del Castillejo en Beas de Guadix (Granada) del diputado de Emergencias de la Diputación, el alcalde y técnicos de emergencias y jefe de bomberos. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios de la Diputación de Granada, Eduardo Martos, ha visitado este domingo Beas de Guadix junto a su alcalde, Juan José Porcel del Río, después del derrumbamiento que se ha producido en el Cerro del Castillejo, quienes han estado acompañados de los técnicos de emergencia y el jefe de bomberos del Parque de la Diputación Provincial.

Martos ha señalado en una nota de audio que "en estos momentos lo que más nos preocupa también es la alerta amarilla que viene mañana la lluvia y que esa lluvia puedan provocar pues más derrumbes del mismo cerro y que puedan provocar más daños".

El responsable provincial ha descrito que "hemos visto sobre el terreno los daños que se han producido después del derrumbe que sucedió", para reconocer entonces que es "una reiteración de que este cerro está en malas condiciones".

El diputado de Emergencias de la Diputación de Granada ha apuntado que "se van a hacer varios informes técnicos" acerca de la forma de acometer el arreglo, antes de apuntar que "lo que más tememos son las viviendas cercanas a este cerro y las personas que viven dentro".