Acto del Día de la Infancia en la Diputación de Granada. - ANTONIO L JUÁREZ

GRANADA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con un acto celebrado en la sede de la institución provincial para reforzar y apoyar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

El encuentro, bajo el lema 'Siete territorios, siete identidades culturales, una Granada', ha congregado a escolares de Churriana de la Vega, Moraleda de Zafayona, Valderrubio, Cijuela, Lecrín, Colomera y El Chaparral.

Durante el acto, cada uno de los siete municipios presentes ha aportado su propia identidad, su historia, sus tradiciones y su riqueza patrimonial, demostrando que la cultura de Granada no se limita a la capital, sino que se construye desde la diversidad y singularidad de todos sus pueblos.

La iniciativa persigue que los niños y niñas no sean únicamente espectadores de la cultura, sino protagonistas activos en su conocimiento, conservación, creación y difusión.

A través de actividades participativas, han podido identificar los elementos más representativos de sus municipios, expresar qué significa para ellos su patrimonio y reflexionar sobre cómo darlo a conocer dentro y fuera de la provincia.

Se trata de una actividad que pretende transmitir que Granada 2031 es un proyecto de toda la provincia, construido desde la participación, la diversidad cultural y el compromiso de las nuevas generaciones, poniendo de manifiesto que la infancia tiene mucho que aportar al futuro cultural de Granada y a la Granada que se quiere mostrar a Europa.

La delegación de Bienestar Social y Familia ha elaborado también un rap, de la mano de Annarce, para reivindicar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.