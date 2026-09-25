La Diputación de Granada conoce en Alemania las últimas tecnologías para la futura planta de tratamiento

El diputado provincial de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de Granada, Antonio Mancilla, visita el centro de pruebas de Stadler en Alemania. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, ha visitado, acompañado por técnicos del Servicio de Tratamiento de Residuos de la institución provincial, el centro de pruebas de Stadler en Alemania, empresa de referencia mundial en el diseño y construcción de plantas de tratamiento y clasificación de residuos.

La visita ha permitido conocer de primera mano las tecnologías y soluciones más avanzadas que se están aplicando actualmente en el sector, así como diferentes sistemas de separación y clasificación de residuos y soluciones orientadas a mejorar la recuperación de materiales.

Todo ello, con el objetivo de incorporar las mejores técnicas disponibles al proyecto de la futura planta específica para el tratamiento de los residuos procedentes del contenedor amarillo de la provincia de Granada.

Mancilla ha destacado que la futura instalación supone "un paso más en la modernización del sistema provincial de gestión de residuos y en la apuesta de la Diputación por una gestión más eficiente y sostenible".

En este sentido, ha señalado que conocer las tecnologías que están funcionando en otros países permite a la institución provincial "tomar decisiones con una visión de futuro y garantizar que la nueva planta incorpore las mejores soluciones disponibles".

Además, el diputado ha subrayado que "el incremento de los residuos que depositamos en el contenedor amarillo es una señal de que la ciudadanía está avanzando en sus hábitos de separación y reciclaje, y ahora tenemos que estar preparados para gestionar adecuadamente esos materiales".

"Granada está dando pasos importantes en materia de economía circular y esta nueva infraestructura permitirá recuperar más materiales, aprovechar mejor los recursos y seguir avanzando hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible", ha añadido.

La nueva instalación estará ubicada dentro del actual complejo de la Ecocentral Granada, en el término municipal de Alhendín, y permitirá adaptar las infraestructuras provinciales al incremento experimentado en los últimos años en la cantidad de envases depositados en el contenedor amarillo.

La actuación reforzará la capacidad de la provincia para la recuperación y valorización de materiales, contribuyendo a avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más eficiente y basado en la economía circular.