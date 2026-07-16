La Diputación de Granada continúa con la campaña de desbroce y limpieza viaria provincial para prevenir incendios

Limpieza de la red viaria en la provincia de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada continúa con la campaña anual de desbroce y limpieza de la red viaria provincial con el objetivo de prevenir incendios, mejorar la seguridad vial y garantizar el adecuado mantenimiento de las carreteras de la provincia durante la época de mayor riesgo.

Los trabajos se están llevando a cabo de forma generalizada en las cinco zonas en las que se organiza el servicio de conservación de carreteras: Baza-Huéscar, Guadix-Marquesado, Montes Orientales, Montes Occidentales y Alpujarra-Litoral.

La actuación cuenta con una inversión total de 150.000 euros y contempla labores de desbroce de márgenes, eliminación de vegetación y limpieza de las zonas adyacentes a las vías, con el fin de reducir la carga de combustible vegetal y minimizar el riesgo de propagación de incendios.

Esta campaña se desarrolla cada año dentro del programa de conservación y mantenimiento de la red viaria provincial y constituye una actuación preventiva esencial para proteger el entorno natural, favorecer la visibilidad en las carreteras y reforzar la seguridad tanto de los conductores como de los equipos de emergencia en caso de incidencia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Granada busca contribuir a mejorar la conservación de la red provincial de carreteras, reducir el riesgo de incendios forestales y proteger el patrimonio natural de la provincia, mediante una actuación preventiva para unas infraestructuras en óptimas condiciones.