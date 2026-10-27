Diputación de Granada convoca ayudas de promoción navideña para municipios en riesgo de despoblación por 370.000 euros

Archivo - La diputada de Reto Demográfico de Granada, María Vera. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Reto Demográfico de la Diputación de Granada, María Vera, ha presentado una nueva línea de ayudas dotada con 370.000 euros destinada a apoyar a los municipios de la provincia con menos de 2.000 habitantes en la iluminación y decoración navideña de sus calles, plazas y edificios públicos.

Esta convocatoria beneficiará a un centenar de municipios que hayan experimentado en la última década una variación poblacional inferior al uno por ciento.

Vera ha destacado que "esta convocatoria demuestra el compromiso de la Diputación con los pueblos más pequeños de la provincia, con su identidad y con su futuro. Son fechas muy entrañables en las que queremos llenar de vida cada uno de los rincones de nuestra geografía y generar en ellos un ambiente de encentro e ilusión".

Además, la diputada ha subrayado que "la despoblación es uno de los grandes retos de nuestra provincia y la respuesta debe ser integral, cuidando los espacios simbólicos y emocionales que hacen que la gente quiera quedarse o regresar. La Navidad es un momento de reencuentro, y perseguimos que quienes vuelvan a sus pueblos en estas fechas encuentren lugares vivos, acogedores y llenos de vida", ha dicho.

SOBRE LAS AYUDAS

El programa tiene como finalidad revitalizar la vida social y económica de los pequeños municipios durante una de las épocas más destacadas del año, contribuyendo al arraigo poblacional, a la dinamización del comercio local y a la puesta en valor del patrimonio cultural.

Cada ayuntamiento podrá recibir una cuantía máxima de 3.700 euros para financiar actuaciones que incluyan la adquisición o alquiler de elementos de iluminación y decoración festiva, el embellecimiento de carrozas y la compra de vestimentas para las actividades y celebraciones navideñas.

Estas ayudas permitirán sufragar proyectos tan diversos como la instalación de luces ornamentales, la decoración de fachadas y edificios municipales, la renovación de carrozas de la Cabalgata de Reyes o la adquisición de trajes tradicionales y disfraces para las festividades.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien los municipios disponen de un periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de enero de 2027 para ejecutar las actuaciones subvencionadas.