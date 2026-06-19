Diputación de Granada creará un nuevo Centro de Drogodependencias en la parcela sanitaria de la Comunidad Terapéutica

La propuesta contempla un edificio de dos plantas con más de 1.200 metros cuadrados construidos en una parcela independiente dentro del complejo sanitario donde se encuentra la Comunidad Terapéutica, junto a la sede de la propia Diputación. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada construirá un nuevo Centro Provincial de Drogodependencias (CPD) en la parcela sanitaria de la Comunidad Terapéutica, junto a la sede principal de la institución provincial. La solución planteada llega después del estudio de diferentes opciones técnicas para adoptar una decisión viable, estable y pensada a largo plazo. La prioridad de la Diputación es garantizar que el traslado del CPD, previsto para navidades de 2027, se realice a unas instalaciones adecuadas para responder a las necesidades presentes y futuras del servicio.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha trasladado esta propuesta al presidente de la Comisión Nacional para la Restauración del Hospital San Juan de Dios de Granada, Hermano José Miguel Valdés; el director gerente de los Centros de la Orden en Granada, José Luis Castellar; y el director de Patrimonio de la Orden en España, Francisco Benavides.

Durante el encuentro mantenido este viernes Rodríguez ha explicado los avances realizados para definir una solución estable que garantice el traslado del actual centro a unas instalaciones adaptadas a las necesidades de usuarios y profesionales.

El gobierno provincial ha analizado diferentes alternativas para encontrar la mejor ubicación apostando finalmente por la construcción de un edificio de nueva planta diseñado específicamente para el Centro Provincial de Drogodependencias.

El nuevo CPD permitirá disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y funcionales garantizando la calidad asistencial de un servicio público esencial que atiende a personas y familias de toda la provincia.

La propuesta contempla un edificio de dos plantas con más de 1.200 metros cuadrados construidos en una parcela independiente dentro del complejo sanitario donde se encuentra la Comunidad Terapéutica.

Las nuevas instalaciones contarán con espacios destinados a atención sanitaria, consultas profesionales, salas de terapia, centro de día, docencia, administración y otros servicios necesarios para el funcionamiento del centro.

"Con este proyecto, que contará con una inversión estimada que supera los 1,7 millones de euros, la Diputación avanza en el proceso de traslado del CPD y da respuesta al compromiso de dotar a este servicio de una sede definitiva, moderna y preparada para ofrecer las mejores condiciones tanto a los usuarios como a los profesionales", señalan desde la institución provincial.