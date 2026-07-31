La Diputación de Granada destina 149.040 euros a la rehabilitación de la piscina municipal de Válor

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, y el alcalde de Válor, Juan Antonio Sánchez. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada destinará 149.040 euros a la rehabilitación de la piscina municipal de Válor a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas con el objetivo de mejorar tanto el vaso de la piscina como las instalaciones anexas y los vestuarios.

El diputado provincial de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio y ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Juan Antonio Sánchez. Durante la visita, ambos responsables han analizado la actuación en la piscina municipal, a la que en total se van a destinar 162.000 euros, de los que la institución provincial aporta 149.040 euros, mientras que el Ayuntamiento aporta el resto.

Escobedo ha destacado que "desde la Diputación seguimos apostando por dotar a nuestros municipios de instalaciones deportivas modernas, seguras y accesibles, especialmente en las localidades de menor tamaño, donde el apoyo de la institución provincial resulta fundamental para hacer realidad proyectos como este".

Además, el diputado ha señalado que "la rehabilitación de la piscina municipal de Válor contribuirá a dinamizar la vida social y deportiva del municipio. Nuestro objetivo es garantizar que todos los granadinos, vivan donde vivan, puedan disfrutar de servicios públicos de calidad y de espacios adecuados para la práctica deportiva y el ocio saludable".

Por su parte, el alcalde de Válor, Juan Antonio Sánchez, ha manifestado su "agradecimiento a la Diputación de Granada porque solo de esta manera podemos seguir haciendo crecer nuestros pueblos y ofreciendo a nuestros vecinos servicios de calidad, como ellos merecen".

Las obras contemplan la rehabilitación integral del vaso de la piscina, así como la mejora de las instalaciones complementarias y de los vestuarios, con el objetivo de adaptar la infraestructura a las necesidades actuales y prolongar su vida útil.