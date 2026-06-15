La Diputación de Granada destina más de 527.000 euros a una glorieta estratégica en la GR-3209 en Gójar

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, visita las obras de construcción de la nueva glorieta que la institución ejecuta en la GR-3209. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GÓJAR (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado las obras de construcción de la nueva glorieta que la institución provincial ejecuta en la carretera GR-3209, en el término municipal de Gójar, acompañado por el alcalde de la localidad, José Joaquín Prieto.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 527.735 euros y finalizará en el mes de agosto, supone una intervención estratégica para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos del área metropolitana, por el que circulan diariamente alrededor de 15.000 vehículos.

Rodríguez ha destacado que "esta es una actuación de enorme importancia para el área metropolitana porque viene a solucionar uno de los puntos que mayores dificultades presentaba para la circulación de autobuses y vehículos pesados".

"Cada euro que invertimos en la red provincial de carreteras tiene un objetivo claro y es mejorar la calidad de vida de los granadinos y favorecer el crecimiento de nuestros municipios", ha agregado.

Por su parte, el alcalde de Gójar, José Joaquín Prieto, ha indicado que "esta rotonda es una de las infraestructuras más necesarias en toda esta zona, no solo en Gójar, sino también en la subida desde Ogíjares, pues va a garantizar la seguridad, sobre todo en lo que al paso de vehículos pesados y de transporte público se refiere" y ha "agradecido" la "apuesta de la Diputación de Granada por invertir en esta obra tan demandada y que tantos beneficios tendrá para los vecinos".

LA OBRA

Los trabajos consisten en la remodelación integral del cruce situado en el punto kilométrico 3+950 de la vía, mediante la implantación de una glorieta diseñada para eliminar las maniobras de riesgo que actualmente deben realizar los autobuses metropolitanos y los vehículos pesados en su conexión con la carretera de La Zubia.

La compleja configuración del cruce, marcada por un importante desnivel y un trazado muy condicionado, obligaba hasta ahora a los vehículos de gran tamaño a invadir carriles contrarios para completar los giros, generando situaciones de peligro para todos los usuarios de la carretera.

La glorieta contará con un diámetro de 25 metros y un diseño adaptado a las limitaciones físicas del entorno, respetando tanto las edificaciones existentes como el Dominio Público Hidráulico del Barranco Hondo.

Entre las principales innovaciones del proyecto destaca la incorporación de una isleta central y un anillo transitable con pavimento especial que facilitará el paso seguro de autobuses y vehículos pesados, manteniendo al mismo tiempo la correcta circulación del resto de usuarios.

Además de la construcción de la glorieta, la actuación incluye la renovación del firme con materiales de alta capacidad para tráfico pesado, la ejecución de infraestructuras hidráulicas destinadas a proteger el cauce del Barranco Hondo y evitar procesos erosivos, la construcción de un tramo de 118 metros de acerado para uso compartido ciclopeatonal y vía pecuaria, así como la renovación de la señalización y los elementos de seguridad vial afectados por las obras.