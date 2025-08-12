Diputación Granada dice que está en investigación el accidente laboral en Alhedín y pedirán explicaciones a la empresa

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha trasladado las condolencias de la institución provincial a la familia del trabajador fallecido este pasado lunes en la planta de reciclaje del municipio granadino de Alhendín y ha asegurado que "está en investigación" y que pedirán explicaciones a la empresa concesionaria.

En declaraciones a los periodistas, Navarro ha indicado que tras el suceso ya se informó a los diferentes grupos de la Corporación y se ha remitido a lo ya indicado en ese momento de que desde la Diputación "vamos a pedir todas las explicaciones a la empresa concesionaria".

Al respecto, ha indicado que "sabemos que hacen un esfuerzo por que se produzca el trabajo con la mayor de las seguridades para todos los trabajadores, pero estos hechos nos obligan a pedir las explicaciones pertinentes". "Estaremos muy pendientes y atentos" de esta situación, ha incidido el presidente en funciones.

"A nosotros nos han trasladado que ha sido un desgraciado accidente y que en estos momentos está en investigación por parte de las autoridades pertinentes y nosotros lo único que podemos hacer es pedir las explicaciones oportunas en el momento en el que la investigación quede concluida, y eso es lo que vamos a hacer", ha incidido sobre las circunstancias del siniestro.