La Diputación de Granada formaliza en Singapur su adhesión a una red de soluciones innovadoras para los territorios

La representación de la provincia está formada por la diputada de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, y por el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha formalizado este lunes su adhesión a la red internacional Human Smart Living Lab International Network durante la celebración de la World Cities Summit 2026 y de la II Cumbre de la Red Internacional de Cooperación Urbana y Regional (IURC), que tienen lugar en Singapur entre los días 14 y 16 de junio.

La adhesión se ha formalizado mediante la firma de una declaración conjunta junto a la ciudad de Adelaida (Australia), el Ayuntamiento de Christchurch (Nueva Zelanda), la Cámara Municipal de Coimbra (Portugal) y el Ayuntamiento de Jeonju (República de Corea), entidades que integran esta alianza internacional centrada en la innovación urbana, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible.

La representación institucional de la provincia está encabezada por la vicepresidenta segunda y diputada de Transparencia, Recursos Humanos y Transformación Digital, Mónica Castillo de la Rica, y por el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz.

Castillo de la Rica ha destacado la importancia de la participación de la Diputación de Granada en este tipo de foros internacionales, señalando que "la cooperación entre territorios es una herramienta fundamental para afrontar los desafíos comunes a los que nos enfrentamos las administraciones públicas, especialmente en ámbitos como la sostenibilidad o la innovación".

Además, la vicepresidenta ha subrayado que "la incorporación de Granada a esta red internacional supone una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestras capacidades de innovación, compartir experiencias con territorios de referencia y acceder a nuevas oportunidades de colaboración y financiación europea".

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha indicado que "estar presentes en espacios de referencia mundial como esta cumbre nos permite conocer experiencias de éxito, establecer nuevas alianzas y abrir oportunidades de colaboración que repercutan directamente en el desarrollo de nuestra provincia".

ALIANZA INTERNACIONAL

La red Human Smart Living Lab International Network forma parte del programa de Cooperación Urbana y Regional Internacional (IURC) de la Unión Europea, una iniciativa que impulsa la cooperación entre ciudades y regiones de distintos continentes para compartir conocimientos, desarrollar soluciones innovadoras y promover proyectos piloto en ámbitos como la sostenibilidad, la resiliencia urbana, la transformación digital y la acción climática.

Durante la cumbre, las delegaciones participantes trabajan en el desarrollo de proyectos conjuntos y en el intercambio de buenas prácticas en ámbitos estratégicos como la movilidad sostenible, la economía circular, la adaptación al cambio climático, la vivienda, la digitalización y las ciudades inteligentes.

El encuentro reúne a representantes de gobiernos locales y regionales de Europa, Asia y Australia, consolidándose como uno de los principales espacios internacionales de cooperación en materia de desarrollo urbano sostenible.

La participación de la Diputación de Granada en este foro responde a varios objetivos estratégicos, entre ellos reforzar su presencia en redes internacionales de cooperación, impulsar nuevas oportunidades de financiación europea e internacional y posicionar a la provincia como un territorio comprometido con la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

La incorporación a Human Smart Living Lab International Network permitirá además a la provincia acceder a espacios de colaboración especializados en el modelo Living Lab, una metodología que fomenta el diseño y la validación de soluciones innovadoras con la participación directa de ciudadanía, empresas, universidades y administraciones públicas.

Asimismo, facilitará el intercambio de experiencias con territorios de referencia internacional y el desarrollo de iniciativas conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad de los municipios granadinos.

La presencia de la institución provincial en Singapur refuerza la proyección internacional de Granada y abre nuevas oportunidades de cooperación con regiones y ciudades líderes en innovación urbana, sostenibilidad y captación de inversiones, consolidando el papel de la provincia en las principales redes internacionales de desarrollo territorial.