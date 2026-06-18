Diputación de Granada impulsa una gira provincial para acercar el legado de Carlos Cano con la banda El Hombre Garabato

La Diputación de Granada impulsa la puesta en marcha de una gira provincial durante el verano con la intención de llevar la música y el legado del reconocido cantante Carlos Cano a nuevos públicos de la mano del grupo El Hombre Garabato. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada impulsa la puesta en marcha de una gira provincial durante el verano con la intención de llevar la música y el legado del reconocido cantante Carlos Cano a nuevos públicos de la mano del grupo El Hombre Garabato. La iniciativa, promovida por la Delegación de Cultura y Educación y la Asociación Memoria Carlos Cano, recorrerá varios municipios granadinos.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la gira que, en concreto, tendrá como eje el disco 'Tierra. El Hombre Garabato canta a Carlos Cano', un proyecto que revisita parte del repertorio del cantautor granadino desde una perspectiva contemporánea para acercar su obra a nuevas generaciones de público.

Caracuel ha destacado que esta gira supone una magnífica oportunidad para seguir difundiendo la figura de Carlos Cano por toda la provincia: "Mantenemos viva una obra que forma parte de nuestro patrimonio cultural y que continúa transmitiendo valores plenamente vigentes en la sociedad actual", ha expresado.

Además, la diputada ha señalado que desde la Diputación de Granada seguimos se apuesta por una cultura cercana, accesible y de calidad, capaz de llegar a todos los municipios. "Este proyecto une memoria, creación artística contemporánea y compromiso con el territorio, al tiempo que permite que nuevas generaciones descubran la enorme dimensión artística y humana de Carlos Cano", ha añadido.

SOBRE LA GIRA

La gira arrancará el próximo 20 de junio en Las Gabias y continuará el 17 de julio en Carchuna-Calahonda, dentro de la programación del Festival Carlillos. Finalmente hará parada el 12 de agosto en Jerez del Marquesado con motivo del festival Picón Rock.

Publicado en 2025, coincidiendo con el 25 aniversario de la muerte del artista granadino, 'Tierra. El Hombre Garabato canta a Carlos Cano' reúne ocho canciones reinterpretadas por la banda con un lenguaje musical que combina pop, rock y psicodelia.

El trabajo pone el foco en el Carlos Cano más social, popular y comprometido, alejándose de los títulos más conocidos de su repertorio para reivindicar algunas de sus composiciones más significativas y menos transitadas.

La gira llega, además, en un momento especialmente simbólico, tras la reciente presentación del videoclip de 'A las cinco de un 5 de junio', una de las canciones más desconocidas del cantautor, compuesta a raíz del histórico homenaje popular a Federico García Lorca celebrado en Fuente Vaqueros en 1976.

Impulsado por la Asociación Memoria Carlos Cano, el videoclip incorpora una nueva versión musical realizada por El Hombre Garabato y cuenta con la participación de destacados artistas granadinos como Miguel Ríos, Amparo Sánchez, José Antonio García (cantante de 091), Antonio Arias (líder de Lagartija Nick), Paulina del Carmen y Aitor Velázquez, además de la colaboración de los niños y niñas del coro del IES Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros. La producción incluye también imágenes históricas cedidas por el fotógrafo Mike Booth y ha sido dirigida por Eduardo Montero, de El Ojo Zurdo.

En varios de los conciertos programados está prevista la presencia de Amaranta Cano, hija del cantautor, quien acompañará la presentación de este proyecto cultural que tiene como objetivo mantener viva la obra y los valores que Carlos Cano defendió a través de sus canciones, especialmente la cultura popular y una identidad andaluza abierta, plural y mestiza.