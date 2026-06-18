La Diputación de Granada inaugura el nuevo césped natural del campo principal de su Ciudad Deportiva

El acto de inauguración ha servido para comprobar el resultado de una actuación integral que devuelve a la provincia un espacio deportivo de referencia para la práctica del fútbol y el rugby. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto al diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha inaugurado el nuevo césped natural del campo principal de la Ciudad Deportiva de la institución provincial, una actuación que ha supuesto una inversión de 463.583 euros y que permitirá ofrecer a los clubes granadinos una instalación moderna, segura y adaptada a las exigencias de la práctica deportiva de alto nivel.

El acto de inauguración ha servido para comprobar el resultado de una actuación integral que devuelve a la provincia un espacio deportivo de referencia para la práctica del fútbol y el rugby.

"Cuando llegamos al Gobierno de la Diputación nos encontramos una instalación completamente en ruinas y que había sido abandonada durante demasiado tiempo. Una infraestructura deportiva de referencia para la provincia que presentaba graves deficiencias y que requería una actuación decidida para devolverle la dignidad que merecía", ha expuesto Rodríguez.

Además, el presidente provincial ha subrayado que "hoy recuperamos para los granadinos una instalación que vuelve a estar a la altura de lo que merece el deporte de nuestra provincia. La ponemos al servicio de los clubes y deportistas con unas condiciones excelentes, con un césped de primer nivel, un auténtico tapete para la práctica del fútbol y del rugby".

"Era una actuación necesaria para que el deporte granadino vuelva a contar con un espacio de referencia y para que clubes, federaciones y deportistas puedan desarrollar su actividad en las mejores condiciones posibles", ha añadido.

SOBRE LA ACTUACIÓN

La intervención ha permitido sustituir completamente la superficie de juego, así como renovar los sistemas de drenaje y riego, dando solución a los graves problemas estructurales que presentaba la instalación.

Entre los problemas identificados destacaban las filtraciones recurrentes de agua que habían provocado el colapso del pavimento bajo el terreno de juego debido al mal funcionamiento del drenaje existente. Esta situación había generado una saturación de la caja de enraizamiento, convirtiéndola en una capa prácticamente impermeable y comprometiendo seriamente la funcionalidad del campo.

Para solucionar esta problemática, se ha ejecutado una nueva red de drenaje, basada en una distribución central de varias líneas transversales que atraviesan el terreno de juego. Además, la nueva red se conecta a un sistema de recuperación de aguas de riego por gravedad mediante dos depósitos de tormentas de nueva creación, optimizando así la gestión hídrica de la instalación.

Se ha implantado una nueva cubierta vegetal mediante siembra, utilizando semilla de tipo 'ray grass', especialmente adecuada para césped deportivo y adaptada a las condiciones climatológicas existentes en el momento de la actuación.

El proyecto también ha contemplado la instalación de los anclajes necesarios para la práctica tanto de fútbol como de rugby, ampliando las posibilidades de uso de la infraestructura y favoreciendo la celebración de entrenamientos y competiciones de ambas disciplinas.

Para completar la mejora integral del espacio deportivo, se han realizado actuaciones en las gradas y los vestuarios anexos, además de la instalación de un marcador electrónico homologado para los deportes previstos.