La Diputación de Granada incorpora el Legado de Juan de Loxa al archivo del Patronato Lorca

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y Francisco García Valverde, primo hermano de Juan de Loxa. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha encabezado el acto de firma del acta de recepción del Legado de Juan de Loxa, un fondo documental y bibliográfico con cerca de 10.000 documentos y materiales que se incorpora al archivo del Patronato Lorca.

El legado reúne documentos, manuscritos, correspondencia y materiales vinculados a la trayectoria personal y profesional de una de las figuras clave de la vida cultural granadina contemporánea.

Rodríguez ha señalado que "la incorporación de este legado constituye un acontecimiento de enorme relevancia para la memoria cultural de nuestra provincia".

Juan de Loxa, ha dicho, "fue una figura imprescindible para entender la evolución de la vida cultural granadina en las últimas décadas y desempeñó un papel fundamental en la preservación y difusión del legado de Federico García Lorca".

Este legado no solo permitirá profundizar en el conocimiento de la trayectoria de Juan de Loxa, sino que también enriquecerá los fondos del Patronato Lorca y abrirá nuevas oportunidades para la investigación y la divulgación cultural, según ha expuesto.

Por parte de la familia Loxa, Francisco García Valverde, primo hermano del escritor, ha manifestado que "es un momento muy emocionante" para la familia porque se queda tranquila con que este legado va a permanecer" bien custodiado".

EL FONDO

Juan de Loxa mantuvo una estrecha vinculación con la institución, al ser la persona elegida por la Diputación de Granada para poner en marcha el Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros y dirigir el Patronato durante sus dos primeras décadas de actividad.

El legado está integrado por el archivo y la biblioteca personal del poeta, periodista y promotor cultural, cuya trayectoria estuvo marcada por un firme compromiso con la creación literaria, la difusión de la poesía y la promoción de la cultura granadina.

Con esta incorporación, la Diputación garantiza la preservación y puesta en valor de un conjunto documental de gran relevancia para el conocimiento de la vida cultural española de la segunda mitad del siglo XX.

En Granada se han registrado un total de 6.475 documentos, a los que se suman otras 3.300 unidades documentales localizadas en Málaga.

La variedad tipológica del fondo refleja la intensa actividad desarrollada por Juan de Loxa a lo largo de su vida, incluyendo documentación personal, textos inéditos, manuscritos, bocetos y materiales preparatorios de sus obras, correspondencia, guiones radiofónicos, textos y libretos escénicos, programas e invitaciones de actos culturales, documentación oficial, obra gráfica, carteles, dibujos, collages y materiales poéticos y literarios de distintos autores.

La correspondencia constituye la serie documental más abundante del fondo, representando el 33 por ciento de la documentación textual conservada en Granada y el 25 por ciento de la localizada en Málaga.

Este conjunto incluye cartas, tarjetas postales, felicitaciones navideñas y otros testimonios de la extensa red de relaciones personales, literarias y culturales que Juan de Loxa mantuvo durante décadas.

Le sigue en importancia el material poético y textual, que supone el 22 por ciento de los registros en Granada y el 26 por ciento en Málaga.

Entre los materiales hallados destacan también numerosos documentos relacionados con algunos de los proyectos culturales más relevantes impulsados por Juan de Loxa.

Junto a manuscritos y bocetos preparatorios de sus propias obras, se ha localizado abundante documentación vinculada a la preparación y edición de Poesía 70, así como a los programas de radio que dirigió y que contribuyeron decisivamente a la difusión de la poesía contemporánea desde Granada al conjunto del país.

AUTOR

Juan de Loxa fue poeta, periodista y uno de los principales dinamizadores de la vida cultural granadina durante el último tercio del siglo XX. Su figura estuvo estrechamente ligada a la promoción de la poesía, la creación literaria y la difusión de la obra de Federico García Lorca.

Estudió en el Colegio del Sacromonte, en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, en las Escuelas Normales de Granada y Murcia, y en la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó estudios relacionados con las Ciencias de la Imagen.

Su trayectoria literaria comenzó formalmente en 1967 con la creación de Poesía 70, un innovador programa radiofónico emitido desde Radio Popular de Granada para toda España, convertido con el tiempo en una referencia de la difusión poética y cultural.

En 1986 asumió la dirección de la Casa Museo Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, responsabilidad que desempeñó hasta 2006, contribuyendo decisivamente a la consolidación de este espacio como uno de los principales centros de referencia para el estudio y la divulgación de la figura y la obra del poeta universal granadino.