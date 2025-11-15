La Diputación de Granada inicia el ciclo 'Otoño en Verso' con actividades que combinan danza, música y expresión urbana

El diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud de la Diputación de Granada, Roberto González, en la presentación de 'Otoño en Verso'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Centros Sociales, Mayores y Juventud de la Diputación de Granada, Roberto González, ha presentado la decimotercera edición del Festival 'Otoño en Verso', una propuesta cultural que se consolida como "uno de los programas de referencia para la juventud y la creación artística en la provincia" que combina actividades de danza, música y expresión urbana.

Según ha notificado la institución provincial en una nota, bajo el lema 'Juventud que inspira, arte que conecta', el ciclo que se desarrollará en Las Gabias, Cúllar Vega y Vegas del Genil tiene como objetivo "visibilizar el talento joven y fomentar la participación artística en los municipios del área metropolitana de Granada".

Por su parte, González ha destacado el valor de esta iniciativa "como punto de encuentro para jóvenes creadores de la provincia" y como un espacio que se ha convertido "en una plataforma fundamental para impulsar el talento emergente, conectar generaciones y fomentar la participación cultural como herramienta de desarrollo personal y social".

Además, el diputado ha subrayado que desde la Diputación van a seguir apoyando iniciativas como estas que "marcan la diferencia" en la vida de los jóvenes, "ofreciéndoles una oportunidad única para que demuestren de lo que son capaces de aportar".

En concreto, el festival comenzará el sábado, 22 de noviembre, a las 16,30 horas, en el Polideportivo Municipal de Las Gabias, con la jornada 'Otoño se Baila 2025', dedicada a la danza urbana y las nuevas tendencias del movimiento. El ciclo continuará el domingo, 30 de noviembre, a las 18,00 horas, en el Teatro Municipal - Casa de la Cultura de Cúllar Vega, con el 'Talent Show 2025', un espacio donde jóvenes artistas "mostrarán su creatividad a través de distintas disciplinas escénicas".

Finalmente, el programa concluirá el viernes, 12 de diciembre, desde las 18,00 horas, en la Sala Alhambra de Ambroz (Vegas del Genil), con el II Certamen de Danza Urbana Vegas del Genil 2025, "en el que el ritmo, la energía y la innovación serán protagonistas".