La Diputación de Granada invierte más de 442.000 euros para adecuar los jardines de la nueva residencia La Milagrosa

El diputado de Centros Sociales, Roberto González, ha realizado una visita a los trabajos de intervención paisajística integral que se están realizando en los jardines delanteros y traseros del edificio de la nueva residencia residencia La Milagrosa. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ARMILLA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Granada avanza en la adecuación de los jardines de la nueva residencia La Milagrosa perteneciente a los Centros Sociales de la institución con una inversión de más de 442.253 euros.

El diputado del área, Roberto González, ha visitado los trabajos de intervención paisajística integral que se están realizando en los jardines delanteros y traseros del edificio de la nueva residencia ubicada en la carretera de Armilla a Ogíjares.

González ha destacado "la importancia de preservar y renovar el entorno natural de unas instalaciones clave para la atención a las personas usuarias y para el bienestar de los profesionales que trabajan en ellas. Esta intervención supone un paso fundamental para seguir dignificando nuestros Centros Sociales, creando espacios más accesibles, saludables y acordes con el modelo de atención centrado en la persona que estamos impulsando desde la Diputación".

Además, ha subrayado que la inversión realizada "mejora la estética del complejo y refuerza la funcionalidad y la sostenibilidad de los espacios exteriores. Queremos que los jardines se conviertan en zonas de convivencia, paseo y bienestar tanto para los residentes como para los profesionales que desarrollan aquí su labor, generando entornos que acompañen y favorezcan una atención pública de calidad".

Los Centros Sociales de la Diputación se estructuran en diferentes centros asistenciales (el Centro Psicopedagógico Reina Sofía, la Residencia de Mayores La Milagrosa y el Centro Ocupacional Reina Sofía, los tres en Ogíjares-Armilla, y el Centro de Mayores Rodríguez Penalva, en Huéscar) además de los departamentos de Servicios Generales, encargados de prestar apoyo instrumental al funcionamiento de dichos centros.

En este caso, la actuación se centra en el entorno de la nueva residencia La Milagrosa, que contará con más de 2.466 metros cuadrados construidos y una oferta de medio centenar de plazas.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto contempla un conjunto de intervenciones orientadas a la restauración paisajística de las zonas libres que rodean los edificios de los Centros Sociales. La actuación persigue consolidar y poner en valor la estructura verde existente, adecuar los espacios a las necesidades actuales y futuras de atención al usuario y mejorar la calidad ambiental del conjunto.

El objetivo de la actuación es consolidar y salvaguardar un entorno verde basado en las zonas ya definidas, mejorando al mismo tiempo la calidad del conjunto mediante una propuesta viable desde el punto de vista estético y funcional, y que responda a criterios de sostenibilidad ambiental.

A su vez, busca poner en valor los espacios ajardinados para favorecer su uso tanto por las personas usuarias como por los trabajadores del centro, e incorporar nuevas áreas acordes con la evolución de los servicios y las necesidades de atención.