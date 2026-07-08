La Diputación de Granada lleva a ocho municipios el espectáculo 'Romance del Amor Brujo', homenaje a Lorca y Falla

Presentación de la gira provincial del espectáculo 'Romance del Amor Brujo'. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Romance del Amor Brujo' recorrerá ocho municipios granadinos durante el mes de agosto para rendir homenaje a Federico García Lorca y Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento del compositor gaditano y el 80 aniversario de su fallecimiento.

La diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la gira provincial de este espectáculo destacando que desde la institución siguen apostando por "acercar propuestas culturales de máxima calidad a todos los municipios de la provincia, favoreciendo que cualquier vecino, viva donde viva, pueda disfrutar de espectáculos de primer nivel".

Además, la diputada ha destacado que "esta gira es también una oportunidad para reivindicar el talento de nuestros creadores y demostrar que el legado de Lorca y Falla continúa plenamente vigente".

Por su parte, el director artístico de la obra, Manuel Liñán, ha agradecido el respaldo de la Diputación de Granada a una iniciativa que, según ha señalado, permite dar continuidad al trabajo creativo desarrollado por artistas de la provincia.

SOBRE LA OBRA

La obra, producida por el Grupo EFAD, cuenta con la dirección artística del coreógrafo y bailaor granadino Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza.

Las coreografías han sido creadas por el propio Liñán junto a la compañía La Venidera, José Maldonado e Irene Morales, y serán interpretadas por la Compañía de Danza Española y Flamenco EFAD, con la participación del icónico artista urbano El Niño de las Pinturas, uno de los referentes del arte urbano español, con proyección internacional en países como Estados Unidos, Francia, Holanda, México o Italia.

Su obra ha rendido homenaje a Federico García Lorca en distintas ciudades del mundo, incluida Nueva York, reforzando el vínculo entre su arte y el legado del poeta granadino, una conexión que da pleno sentido a su participación en el 'Romance del Amor Brujo'.

La gira, promovida por la Diputación de Granada a través de la Delegación de Cultura y Educación, contempla ocho actuaciones en municipios representativos de la tradición flamenca de las distintas comarcas granadinas.

El estreno tendrá lugar en Montefrío el próximo 6 de agosto y continuará en La Zubia (7 de agosto), Guadix (8 de agosto), Órgiva (9 de agosto), Alhama de Granada (13 de agosto), Ogíjares (14 de agosto), Pinos Puente (15 de agosto) e Iznalloz, donde finalizará el recorrido el 16 de agosto.

Todas las representaciones serán de acceso gratuito y se celebrarán en espacios al aire libre.

En concreto, los escenarios elegidos son la Placeta del Pósito de Montefrío, el Parque de la Encina de La Zubia, la Plaza de Santa Luparia de Guadix, la Plaza Alpujarra de Órgiva, el Patio del Carmen de Alhama de Granada, el Parque de San Sebastián de Ogíjares, el Parque del Tranvía de Pinos Puente y el Anfiteatro de Iznalloz.