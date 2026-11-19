Diputación y Mancomunidad de Huéscar ponen en valor el patrimonio inmaterial del Altiplano en el fotolibro ‘Alma Altiplano’ con imágenes de la reconocida fotógrafa Susana Girón. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de la delegación de Cultura y Educación y el área de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, y de la mano de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, ha presentado un proyecto de investigación y creación fotográfica en formato fotolibro y bajo el título 'Alma Altiplano', en el que su autora, la reconocida fotógrafa Susana Girón, pone en valor el patrimonio inmaterial de la comarca. El trabajo cuanta con la colaboración del Geoparque de Granada.

La diputada provincial de Cultura, Pilar Caracuel, ha señalado que con esta iniciativa se acerca a la ciudadanía el trabajo cultural que se desarrolla en los municipios: "Se muestra su riqueza y, sobre todo, se da protagonismo a los territorios y a las personas que hacen posible que nuestra cultura siga viva".

"El patrimonio inmaterial no es algo que pertenece únicamente al pasado ni es un conjunto de tradiciones que conservamos para contemplarlas de vez en cuando. Es algo vivo, que sucede, que se transforma, que se adapta y que necesita de las personas para seguir existiendo. Está en quienes cantan, bailan, celebran, elaboran sus prendas, preparan sus comidas, mantienen sus rituales y transmiten lo que aprendieron de sus mayores. Y todo eso es lo que recoge este fotolibro tan especial", ha expuesto.

En esta línea, el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha subrayado que esta obra es más que un libro de fotografía o un ejercicio de recopilación histórica. "Es un acto de reconocimiento hacia una tierra extraordinaria formada por seis municipios que son parte esencial del Geoparque. Y si imponente es la peculiaridad de sus paisajes, estamos ante un territorio que no se explica sin su gente y todo ese patrimonio cultural que han sabido cuidar y transmitir generación tras generación, pues el patrimonio también es algo vivo que se canta, se baila, se cocina y se celebra", ha dicho.

"El desarrollo sostenible de nuestros pueblos y la lucha contra la despoblación pasan necesariamente por proteger y proyectar su identidad", ha remarcado.

Por su parte, la autora, Susana Girón ha destacado "la generosidad de todas las personas implicadas, así como de las instituciones y las comunidades portadoras que me han acompañado a lo largo de este emocionante y enriquecedor recorrido, que creo que abre una ventana nueva al desarrollo de los municipios".

El proyecto aborda el patrimonio desde dos dimensiones complementarias. Por una parte, constituye un trabajo de investigación etnográfica que permite documentar los conocimientos, las formas de vida, las costumbres y las tradiciones de la comarca. Por otra, desarrolla una propuesta de creación artística en la que la fotografía adquiere un papel protagonista gracias a la sensibilidad, la experiencia y la reconocida trayectoria de Susana Girón.

Esta combinación convierte 'Alma Altiplano' en algo más que una publicación fotográfica. Es un ejercicio de conocimiento y reconocimiento de la identidad de un territorio, pero también una obra visual con personalidad propia, capaz de transformar la investigación en un relato artístico de gran valor documental y cultural.

La mirada de Susana Girón, con su capacidad para acercarse a las personas y captar la profundidad de sus historias, aporta una dimensión estética que enriquece el resultado y contribuye a proyectar la identidad de la comarca más allá de sus propias fronteras.

La iniciativa se enmarca, además, en una trayectoria de trabajo que la comarca de Huéscar viene desarrollando desde hace años en torno a la recuperación y documentación de su patrimonio etnográfico y folclórico.

Entre los antecedentes se encuentran el trabajo audiovisual realizado por Sergio Núñez, integrado en la Enciclopedia del Folclore, y la investigación documental de la historiadora María Rosillo, que dio lugar a un artículo sobre este patrimonio. Alma Altiplano recoge ese camino previo y lo amplía con nuevas herramientas de investigación y una propuesta artística que permite acercar este legado cultural a nuevos públicos.

La colaboración del Geoparque de Granada supone una oportunidad para dar continuidad y ampliar el alcance de esta experiencia. El objetivo es que el trabajo desarrollado en la comarca de Huéscar pueda servir de referencia para extender la investigación y documentación del patrimonio inmaterial al conjunto del territorio del Geoparque, reconociendo la diversidad cultural de sus municipios y la estrecha relación entre paisaje, memoria, conocimientos tradicionales y formas de vida.

Esta perspectiva refuerza el papel de la institución provincial en la identificación, protección y difusión del patrimonio de los municipios granadinos, entendiendo la cultura como un elemento fundamental de cohesión territorial, conocimiento y desarrollo.

La presentación ha contado con la participación del antropólogo Aniceto Delgado Méndez, investigador del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), doctor en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y especialista en patrimonio cultural inmaterial. Junto a la autora y el antropólogo, han participado la presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar, Raquel Guijarro, alcaldes de los municipios implicados y algunas de las personas que han formado parte de la investigación dentro de las comunidades portadoras.

La jornada ha contado también con una destacada muestra de las tradiciones y manifestaciones culturales de la comarca, con la actuación de cuadrillas de la zona, la recreación de una tradicional pedida de novia a cargo de la Cuadrilla Cuesta de las Chinas y una muestra de los danzantes de Orce.

A ello, se ha sumado la participación de bordadoras de refajos, mientras que los Cascaborras y los Inocentes han estado presentes como figurantes, acercando al público algunos de los personajes más representativos del imaginario festivo y popular del Altiplano.

El encuentro ha concluido con una degustación de vinos y tapas tradicionales de la comarca, en colaboración con Sabor Granada, la marca de la Diputación que promociona los productos agroalimentarios granadinos.