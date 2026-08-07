La Diputación de Granada mejora la carretera GR-3103 a su paso por Jun con una inversión de más de 309.000 euros

Jiménez, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcaldesa de Jun, Alberto López, y la segunda teniente de alcaldesa, María del Carmen Hurtado, ha destacado que esta actuación responde a una demanda real de los vecinos y usuarios de la vía. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

JUN (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Granada acomete obras de mejora en la carretera GR-3103 a su paso por Jun con una inversión de más de 309.000 euros. La actuación permitirá mejorar la accesibilidad al municipio, reforzar la seguridad vial y agilizar la incorporación del tráfico a esta vía provincial.

El presidente en funciones de la Diputación y diputado de Obras Públicas y Vivienda, José Ramón Jiménez, ha visitado en el término municipal de Jun las obras de esta vía que va de Granada a Alfacar. Con un presupuesto de 309.008,47 euros, las obras mejorarán la accesibilidad a la urbanización existente y favorecer una circulación más fluida en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de esta vía.

Jiménez, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcaldesa de Jun, Alberto López, y la segunda teniente de alcaldesa, María del Carmen Hurtado, ha destacado que esta actuación responde a una demanda real de los vecinos y usuarios de la carretera, ya que permitirá eliminar uno de los puntos donde se registraban mayores dificultades para incorporarse con seguridad a la vía. "Desde la Diputación seguimos apostando por una red provincial de carreteras más moderna, segura y adaptada a las necesidades de los municipios", ha agregado.

Además, el presidente en funciones ha comprobado el avance de unos trabajos que darán respuesta a los problemas de retenciones que se producen en la incorporación a la GR-3103, especialmente durante las horas punta de entrada a los centros de trabajo y educativos, mejorando así la movilidad de los vecinos y de los numerosos usuarios que transitan diariamente por este tramo.

SOBRE EL PROYECTO

El proyecto contempla la adecuación de la intersección mediante la construcción de un carril central de almacenamiento y espera, diseñado para facilitar la incorporación desde la avenida Luis Javier Rodríguez Salas a la carretera GR-3103. Esta solución, unida a la limitación de velocidad en el tramo afectado y a la prohibición del giro a la izquierda para acceder a dicha avenida, permitirá reducir los tiempos de espera y aumentar la seguridad tanto para conductores como para el resto de usuarios de la vía.

El nuevo carril central ha sido proyectado conforme a los criterios establecidos por la Norma 3.1-IC de Trazado, garantizando las condiciones de visibilidad, anchura y longitud requeridas tanto para el almacenamiento de vehículos como para las maniobras de cambio de velocidad.

Además de la mejora de la intersección, las obras incluyen actuaciones para optimizar el drenaje mediante la instalación de nuevos imbornales de recogida de aguas y la ejecución de un colector en la margen izquierda. También se procederá a la extensión de una nueva capa de rodadura en los tramos cuyo firme se encuentra en buen estado, mientras que en las zonas más deterioradas se repondrá íntegramente el paquete de firme.

El diseño del proyecto ha priorizado el respeto al trazado actual de la carretera, introduciendo únicamente los ajustes necesarios para ampliar la anchura de la calzada allí donde ha sido posible. Asimismo, la actuación se ejecuta minimizando las afecciones sobre las numerosas infraestructuras de servicios existentes en la zona, entre ellas las redes de gas natural, abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones y suministro eléctrico.