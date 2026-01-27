La Diputación de Granada presenta en Madrid Fusión 'Abuelas Granaínas' para preservar la gastronomía tradicional

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, en Madrid Fusión. - DIPUTACIÓN DE GRANADA
MADRID/GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Granada, en el marco de Madrid Fusión 2026, ha presentado el proyecto audiovisual 'Abuelas Granaínas', una iniciativa que nace con el objetivo de "dar a conocer, rescatar y preservar la riqueza gastronómica de la provincia y sus productos locales a través de las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación". En concreto, el proyecto sitúa a las abuelas como protagonistas de un relato culinario y emocional "que pone en valor la cocina de siempre como parte esencial de la identidad cultural de Granada".
Tal y como ha precisado la institución provincial en una nota, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha subrayado al respecto que "este proyecto representa una forma innovadora de unir tradición, desarrollo económico y nuevas tecnologías, poniendo en valor un patrimonio que no siempre ha tenido el reconocimiento que merece". En esta línea, ha destacado que la gastronomía tradicional es también "una herramienta de cohesión social y una oportunidad para generar empleo ligado al territorio".
Además, Díaz ha señalado que 'Abuelas Granaínas' "refuerza la estrategia de 'Sabor Granada' al conectar nuestros productos y nuestras historias con los canales de comunicación que utiliza la gente joven", al tiempo que ha añadido que "preservar la memoria culinaria de la provincia es también una forma de invertir en futuro y en identidad".
En contexto, este proyecto, que fue concebido específicamente para plataformas digitales como YouTube, Instagram y TikTok, "combina tradición y modernidad para acercar la cocina tradicional a un público cada vez más joven y conectado". A través de formatos ágiles y visuales, 'Abuelas Granaínas' "amplía la presencia digital de la marca 'Sabor Granada' y refuerza su capacidad de conexión con nuevas audiencias".
Asimismo, el objetivo central del proyecto es evitar que el conocimiento gastronómico heredado se pierda con el paso del tiempo. Cada episodio recoge una receta transmitida de abuela a nieto o nieta, elaborada con productos locales y de temporada. De esta forma, más allá de un recetario audiovisual, la iniciativa se configura como un archivo emocional, donde la cocina se reivindica como un acto cultural.
En este sentido, las abuelas participantes no solo comparten ingredientes y pasos, sino también "anécdotas, recuerdos y trucos que forman parte de la identidad culinaria de la provincia". De este modo, su presencia "aporta cercanía, humor y autenticidad, elementos que conectan de manera inmediata con la audiencia".
En concreto, cada receta se construye a partir de ingredientes propios del territorio granadino, desde hortalizas de la Vega hasta productos de la Alpujarra o del Poniente. La selección se realiza "siguiendo criterios de estacionalidad, lo que permite mostrar la diversidad y riqueza del paisaje agroalimentario de la provincia, reforzando al mismo tiempo el valor de los productores locales".
Así, 'Abuelas Granaínas' se integra dentro de la estrategia de promoción de 'Sabor Granada', la marca impulsada por la Diputación para dar visibilidad a los productos y empresas agroalimentarias de la provincia. El proyecto contribuye así a "fortalecer el tejido productivo local y a posicionar la gastronomía granadina como un motor de desarrollo económico y cultural".
En suma, el proyecto contará con siete episodios, grabados en la cocina de cada abuela protagonista, un "escenario íntimo que refuerza la autenticidad de la propuesta". Un presentador acompañará a cada cocinera, guiando la conversación y "aportando dinamismo al desarrollo de la receta". Los vídeos completos, de aproximadamente diez minutos, se difundirán en YouTube, mientras que Instagram y TikTok ofrecerán versiones de un minuto adaptadas al formato vertical y al consumo rápido.