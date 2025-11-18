Diputación de Granada presenta un presupuesto de 418 millones centrado en "las personas" y la inversión en los pueblos

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado los presupuestos de la institución para 2026. - EUROPA PRESS

GRANADA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado este martes en rueda de prensa el presupuesto de la institución para el próximo año, que crecerá en 42,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior y situará las cuentas provinciales en 418,5 millones de euros teniendo como eje las políticas sociales, la inversión en los pueblos y el empleo.

Rodríguez ha señalado que este será, "más que nunca", "el presupuesto de las personas", que por primera vez en la historia reciente de la Diputación se presenta con "deuda cero", con lo que todos los recursos que antes se dedicaban a "pagar deuda", ha dicho, ahora podrán destinarse a políticas sociales e inversiones para "transformar la provincia".

El presupuesto consolidado asciende a 469 millones de euros sumándole los organismos autónomos dependientes de la institución y el superávit previsto es de 1,9 millones de euros.

En el ámbito social, el presupuesto experimentará su mayor crecimiento elevando el área de Políticas Sociales con una inversión de 175 millones de euros (21 millones de euros más que en 2025), lo que representa el 42 por ciento total de las cuentas de la institución provincial.

Este aumento permitirá reforzar la atención a mayores, familias y personas en situación de vulnerabilidad, los Centros Sociales y residencias de la institución, así como ampliar los recursos destinados a dependencia, que pasarán de 98 a 115 millones de euros. La Diputación mantendrá, asimismo, su compromiso con entidades como Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, Proyecto Hombre, Fegradi, Aspace o la Asociación Párkinson Granada, entre otras, consolidando una red de apoyo "que tiene un impacto decisivo en la provincia".

REVITALIZACIÓN DE VISOGSA

En materia de obras, la Diputación aumenta en cerca de 20 millones de euros el presupuesto del área, dedicando más de 33 millones de euros para inversiones en los pueblos de la provincia, entre obras y servicios municipales y el PFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario).

A ello, se suman más de 7,3 millones de euros para la mejora de la red de carreteras provinciales y el compromiso de apostar por la construcción de vivienda pública con nuevas promociones; y más de 9,1 millones de euros para el desarrollo de los proyectos con fondos europeos en las comarcas de los Montes Occidentales, Loja, Guadix, Alpujarra, Costa y el Área Metropolitana.

Por primera vez, tras dos mandatos sin ejecutar ni una sola vivienda pública, la empresa de vivienda de la Diputación comenzará nuevas promociones en diferentes municipios, así como el inicio de los trabajos para la primera residencia universitaria provincial que se ubicará en la capital granadina. Además, lo hará sin deuda, tras haber saneado y rescatado el actual Gobierno Provincial la situación de asfixia que presentaba y que la abocaba a su desaparición.

El presupuesto profundiza también en el Reto Demográfico, y es que se duplicará la partida del cheque bebé, puesto en marcha este 2025, y se reforzarán las ayudas a la iluminación navideña en los municipios con pérdida de peso poblacional, al tiempo que se pondrá en marcha un nuevo programa dotado con un millón de euros destinado a garantizar la continuidad de los negocios tradicionales que corren riesgo de cierre por jubilación o falta de relevo. Esta línea se completará con el nuevo acuerdo que se firmará con la Cámara de Comercio para favorecer la transmisión de empresas y asegurar la permanencia de actividad económica y servicios esenciales en el medio rural.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Entre la inversión provincial destaca la nueva residencia Senior Tropical de Almuñécar, ya demolida y cuya obra comenzará en 2026; la recuperación del antiguo complejo Bueno Crespo en Ogíjares, que se convertirá en un vivero de empresas gracias a una inversión de 3,3 millones, el inicio de la Senda del Litoral, con 2,7 millones para la fase 1 y 2 en los municipios de Almuñécar y Motril-Salobreña, respectivamente, o los avances previstos para la creación del mayor parque del área metropolitana en los terrenos de la Base Aérea, en Colonia Dávila.

El área de Patrimonio se consolida como una de las "apuestas" de la Diputación, tras un año marcado por la compra del Castillo de La Calahorra, el convento de Guadix o Casa Dengra. Las cuentas de 2026 contienen una partida específica para la nueva delegación de Gestión de Bienes Culturales y más de 3 millones de euros destinados a nuevas adquisiciones, intervenciones y actuaciones de recuperación. Esta línea se completa con la puesta en marcha de la Ruta de Fortalezas y Castillos, concebida como una herramienta de desarrollo rural y promoción turística.

Al mismo tiempo, el presupuesto contempla el compromiso con la Federación de Hermandades y Cofradías con motivo de su centenario, el Granada Club de Fútbol, Covirán Granada, la Asociación Álvaro de Bazán, coincidiendo con el V centenario de su nacimiento, la Hermandad de la Virgen de las Angustias, en su aportación para la obra social que desarrolla con el Museo de los Tesoros de la Virgen, la Guardia Civil, para la reforma y adecuación de casas cuartel, Ifmis Dones y Granada Global, para seguir potenciando la internacionalización de la marca Granada.

Por su parte, la plantilla de bomberos volverá a crecer el próximo año con nuevas convocatorias, así como la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, que amplía su presupuesto duplicando los recursos públicos en los dos últimos años y pasando de 6,15 millones de euros a 11,8 millones de euros en este próximo ejercicio. Como novedad, se pondrá en marcha el nuevo Servicio Provincial de Protección Civil, complementando el Centro de Coordinación de Emergencias activado este mismo año, con una partida que supera los 700.000 euros.

TURISMO

En Turismo, el Patronato Provincial continuará ampliando recursos para fortalecer la promoción y mejorar la proyección de Granada dentro y fuera de España. La estrategia de co-marketing, que ha permitido abrir nuevas conexiones aéreas con Nantes y Santander seguirá desarrollándose con el objetivo de mejorar la conectividad aérea provincial durante el próximo año.

Por su parte, la revitalización del Puerto de la Ragua contará con más de 1,5 millones de euros que permitirán su reapertura en 2026, mientras que otros dos millones se destinarán a seguir mejorando y modernizando instalaciones deportivas en municipios de toda la provincia. Además, se prevén 1,4 millones de euros para eventos deportivos locales y de primera magnitud.

SERVICIO VETERINARIO PROVINCIAL

El bienestar animal seguirá ganando protagonismo en el presupuesto con un millón de euros, gracias a la implantación de un nuevo servicio veterinario provincial en colaboración con el Colegio de Veterinarios destinado a municipios que no cuentan con este recurso.

Ello, junto a nuevas inversiones en el centro de protección animal de larga estancia y para la recogida y alojamiento de animales abandonados. En paralelo, Medio Ambiente incorporará un millón de euros para apoyar a las comunidades de regantes, 2,4 millones de euros para la puesta en marcha del nuevo Servicio Provincial de Recogida de Residuos y 4,5 millones de euros para nuevas mejoras en la Ecocentral, una instalación de tratamiento referente en España.

El área de Cultura crecerá en un millón y medio de euros y permitirá poner en marcha nuevos programas de apoyo a artistas locales y emergentes, dotados con medio millón de euros, además de consolidar la colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza, que incorporará el Castillo de La Calahorra como sede en 2026.

Como novedad, el presupuesto incluye una partida de 385.000 euros para el Palacio de Congresos con la que se sellará una nueva alianza de trabajo para generar nuevas sinergias.