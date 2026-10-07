La Diputación de Granada reconoce con los premios 'Vida en acción' el compromiso con una provincia más social

Diputación reconoce con los Premios ‘Vida en Acción’ el compromiso de municipios, entidades y profesionales que hacen de Granada una provincia más social - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha celebrado este miércoles la gala de entrega de los Premios 'Vida en Acción' 2026, unos galardones que reconocen iniciativas, entidades y profesionales que contribuyen cada día a mejorar la vida de las personas y a generar un impacto social positivo en la provincia.

La vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, Mónica Castillo de la Rica, que ha estado acompañada por la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha señalado que estos premios permiten poner el foco en una Granada "llena de vida", que no se encuentra únicamente en las grandes ciudades, sino también en los municipios, asociaciones, centros de Servicios Sociales, familias, voluntarios y profesionales que trabajan cada día por los demás.

En este sentido, ha subrayado que "el proyecto de la Diputación pasa por situar a las personas en el centro de sus políticas, reforzando progresivamente el presupuesto destinado a Bienestar Social y Familia y apoyando al tejido asociativo de la provincia".

Por su parte, la diputada de Bienestar Social y Familia, Elena Duque, ha reivindicado "el compromiso de la institución provincial por garantizar que todos los granadinos, independientemente del municipio en el que vivan, tengan las mismas oportunidades y puedan sentirse acompañados cuando lo necesiten".

Duque ha puesto como ejemplo programas como 'Acompañamiento a nuestros Mayores' y 'Cuenta Conmigo', iniciativas que reflejan la voluntad de la Diputación de acercar los servicios y recursos a los hogares y de combatir situaciones de soledad y vulnerabilidad, especialmente entre las personas mayores.

Durante su intervención, la diputada ha trasladado además su agradecimiento a todos los premiados y a quienes desarrollan su labor social lejos de los focos. "Detrás de cada expediente hay una persona, detrás de cada presupuesto hay una familia y detrás de cada problema social hay un rostro y una historia que merece ser escuchada", ha señalado Duque.

Los Premios 'Vida en Acción', impulsados por la Diputación de Granada a través del área de Bienestar Social y Familia, reconocen buenas prácticas y proyectos desarrollados por municipios, entidades sociales, empresas, organizaciones y profesionales vinculados a los Servicios Sociales Comunitarios y a otros ámbitos de intervención social.

SOBRE LOS PREMIADOS

En la Categoría I, Municipios y otros entes locales, el Premio 'Vida en Acción' 2026 recae en el Ayuntamiento de Alhendín, por el proyecto 'Más libros, más libres', una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los libros y al conocimiento entre niños, niñas y adolescentes, fomentando al mismo tiempo el cuidado de los bienes comunes y la socialización.

En esta misma categoría, el Ayuntamiento de Fornes recibe una mención por 'Un Año Intergeneracional', una iniciativa comunitaria que promueve la convivencia y el aprendizaje entre generaciones mediante actividades educativas, culturales, saludables y de participación ciudadana. El proyecto favorece el envejecimiento activo, la participación infantil y la cohesión social, generando espacios de encuentro entre personas de distintas edades.

En la Categoría II, Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, el Premio corresponde al Banco de Alimentos de Granada por el proyecto '30 años transformando excedentes alimentarios en oportunidades de vida (1995-2025)'. La iniciativa integra la recuperación de excedentes alimentarios y su distribución solidaria con acciones de participación y sensibilización social y medidas dirigidas a favorecer la inserción sociolaboral.

La Asociación Mírame obtiene una mención por su Escuela de Verano para Personas con Trastorno del Espectro Autista, una iniciativa que se desarrolla de forma ininterrumpida desde 2011 y que favorece la inclusión y la autonomía de las personas participantes, al tiempo que facilita la conciliación familiar. En 2025, el programa contó con participantes procedentes de 17 municipios de la provincia.

También recibe una mención la Asociación La Esperanza por su Taller de Teatro Inclusivo, un proyecto en el que personas con discapacidad intelectual y física asociada participan en todas las fases del proceso creativo y de representación junto a voluntariado y personas externas a la asociación. Una experiencia que utiliza la cultura y las artes escénicas como herramientas para favorecer la participación, las relaciones sociales y la integración.

En la Categoría III, Entidades y empresas del sector privado, el Premio 'Vida en Acción' 2026 es para IDEAL de Granada, a propuesta del Jurado, en reconocimiento a su trayectoria como dinamizador de la realidad social de la provincia, especialmente a través de su sección IDEAL Sociedad, dedicada a cuestiones como la educación, la salud, la ciencia, el consumo y el bienestar social.

El reconocimiento tiene también en cuenta iniciativas impulsadas por el periódico como los Desayunos Informativos y los Premios Desafío, estos últimos dirigidos a poner el foco en las personas con discapacidad y en su capacidad de superación, participación y aportación al conjunto de la sociedad.

La mención de esta categoría corresponde a Onconature, por su labor de acompañamiento a pacientes oncológicos en zonas rurales y por el desarrollo de un modelo integral de atención al cáncer desde la Alpujarra. Su propuesta combina nutrición, ejercicio físico y apoyo psicoemocional, acercando recursos y acompañamiento especializado a personas que viven en entornos rurales.

En la Categoría IV, Equipos y/o profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, el Premio recae en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Alfacar, por el 'Programa de Alimentación para familias del municipio de Alfacar'. El jurado ha valorado especialmente el papel protagonista que se otorga a las personas usuarias en sus propios procesos de cambio social, así como la visibilidad que el programa proporciona al trabajo de intervención con menores y familias desarrollado desde los Servicios Sociales Comunitarios.

Por último, en la categoría de Cooperación internacional para el desarrollo, la mención es para FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional) con motivo de sus 25 años de trayectoria, en reconocimiento a su labor como red pública que agrupa a ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales andaluzas para impulsar la cooperación internacional para el desarrollo y la solidaridad global desde el territorio andaluz.

La gala ha contado además con una mención especial a la Universidad de Granada, por su carácter pionero y su reconocimiento internacional en el ámbito del envejecimiento activo, la intervención y la formación dirigida a las personas mayores. En este ámbito, destacan iniciativas como el Aula Permanente de Formación Abierta (APFA), el APFA Virtual, el Aula de Mayores 'Ciudad de Granada', el Proyecto OFECUM y el Programa Sénior UGR.