La Diputación de Granada respalda la restauración de la corona imperial de la Virgen de las Angustias

Presentacion de la restauración de la corona de la Virgen de Las Angustias de Granada - DIPUTACIÓN DE GRANADA.

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha respaldado la restauración de la corona imperial de la Virgen de las Angustias, una pieza del siglo XVIII de gran valor histórico, artístico y devocional para la ciudad y la provincia. La intervención ha permitido preservar un elemento estrechamente vinculado a la memoria y a la tradición de generaciones de granadinos.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, Antonio González, ha asistido este lunes a la presentación de la restauración de la referida corona imperial de la patrona de la capital granadina.

Según informa la institución provincial, los trabajos, realizados por Talleres de Arte Moreno, han permitido recuperar y conservar la pieza con todas las garantías, respetando su valor patrimonial y su configuración original.

La actuación forma parte del compromiso de la institución provincial con la conservación de un patrimonio que no solo forma parte de la historia de Granada, sino también de su identidad y de sus símbolos más reconocibles.

Precisamente este lunes y como nota previa a las celebraciones de septiembre dedicadas a la Patrona de Granada, Nuestra Señora de las Angustias, sonará el 'Repique de Gloria' de los templos de Granada, anunciando el inicio del mes dedicado a la Virgen.

La Archidiócesis de Granada ha invitado a los fieles a acompañar a la Virgen en los distintos actos de oración y culto en la Parroquia Sagrario-Catedral, lugar donde ha sido acogida la sagrada imagen ante los terremotos y daños sufridos en su basílica.