La Diputación de Granada traslada el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y muestra su apoyo a agricultores y ganaderos

GRANADA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado las mociones relativas al rechazo al acuerdo UE-Mercosur, con los votos a favor del Partido Popular y las formaciones firmantes de la iniciativa (Vox e Izquierda Unida) y el voto en contra del Partido Socialista.

Las mociones hacen referencia a la falta de reciprocidad en estándares ambientales, laborales y fitosanitarios, lo que genera competencia desleal y "amenaza" el sector primario local, nacional y europeo.

Por ello, se ha instado al Gobierno de España a no ratificar el acuerdo UE-Mercosur mientras no se la asegure protección e igualdad de condiciones para los productores españoles, y se refuercen los controles de inspección en frontera para que se analicen todos los productos agroalimentarios que entren en España.

También se contempla la exigencia a las instituciones europeas para que la totalidad del acuerdo sea ratificado por los parlamentos de los Estados miembros y que no se aplique hasta que no sea ratificado.

Además, se ha pedido a todas las administraciones a defender las producciones agrarias y ganaderas frente a acuerdos de libre comercio que ponen en riesgo la viabilidad futura de la agricultura y ganadería.

CANALIZACIONES DE RULES

La Diputación de Granada también ha dado luz verde a una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno de España a asumir sus competencias y su responsabilidad económica en la ejecución de las canalizaciones de Rules, y, en concreto, del desglosado 3, evitando así hipotecar el presente y el futuro de los regantes de la Costa Tropical.

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha señalado que "no es de recibo que el Gobierno de España cambie las reglas del juego a mitad de partido y pretenda que sean los regantes quienes asuman en solitario una inversión millonaria que corresponde al Estado. Las canalizaciones de Rules no son un capricho, son una necesidad vital para el futuro del campo de la Costa Tropical".

Además, Mancilla ha remarcado que "desde la Diputación, vamos a estar al lado de nuestros agricultores y regantes, colaborando en todo lo que esté en nuestra mano, pero siendo muy claros, ya que nuestra aportación nunca puede sustituir la responsabilidad del Gobierno de España".

"Exigimos coherencia, cumplimiento de los compromisos adquiridos y una financiación justa que no condene a quienes sostienen uno de los principales motores económicos de la provincia", ha agregado.

La iniciativa, aprobada con los votos a favor de Partido Popular y Vox, y con la abstención de Izquierda Unida y Partido Socialista, reclama al Ejecutivo central que mantenga un "criterio coherente, homogéneo y estable" en la financiación de esta infraestructura estratégica, y que aclare públicamente qué ha cambiado para que el modelo aplicado en el desglosado 9, basado en un esquema de financiación 80-20, no se aplique ahora al desglosado 3.

Asimismo, la moción denuncia el "grave perjuicio" que supone para los regantes de la Costa Tropical la actual propuesta de financiación trasladada por el Gobierno de España tras modificar su criterio inicial.