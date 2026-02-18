La Diputación de Granada ultima ayudas para afrontar las afecciones del tren de borrascas en 77 municipios

Los diputados de Presidencia y de Emergencias de la Diputación de Granada, María Vera y Eduardo Martos - DIPUTACIÓN

GRANADA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Granada y diputada de Presidencia, María Vera, y el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, han dado cuenta de los detalles de la línea de ayudas a los municipios más afectados por el temporal en la provincia, un total de 77 municipios entre los que se repartirán un montante de unos seis millones de euros.

Se engloban dentro del paquete extraordinario presentado el pasado viernes por el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con los 43 millones globales destinados a paliar daños, según han informado desde la Diputación de Granada tras la rueda de prensa.

Se dirige a los municipios más afectados por la sucesión de borrascas de las pasadas semanas y se divide en zonas, la denominada zona 0, con un montante total de dos millones de euros, que se reparten en partidas de 500.000 euros para los municipios de Dúdar, Güéjar Sierra, Huétor Tájar y Quéntar; la zona 1 (1,5 millones de euros), con hasta 100.000 euros por cada una de las 16 localidades previstas, y la zona 2, con ayudas de hasta 50.000 euros.

Eduardo Martos, que ha destacado el apoyo de la Diputación a los ayuntamientos en los trabajos técnicos de valoración, ha hecho hincapié también en la importancia de estas subvenciones para, por ejemplo, la "reconstrucción" de puentes en Quéntar o Güéjar Sierra, mientras que en Dúdar se trabajará en el restablecimiento del paso a Aguas Blancas.

Por su parte, la portavoz ha pedido "celeridad" en la llegada de las ayudas activadas por el Gobierno y la Junta de Andalucía en el marco del "compromiso" que ha dicho están mostrando "todas las administraciones trabajando de manera coordinada" tras el paso de las borrascas de este invierno.