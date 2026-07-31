La Diputación de Jaén apunta al PP que las tasas de la basura son "competencia exclusiva" de los ayuntamientos

Archivo - Eldiputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo/Archivo - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha apuntado al PP que las tasas por la recogida y tratamientos de los residuos urbanos son una "competencia exclusiva" de los Ayuntamientos, al tiempo que ha acusado a los populares de recurrir a los "bulos" con este tema con la "única intención de confundir a la ciudadanía".

Es la respuesta del diputado a las afirmaciones del PP con las que apuntaban a la Diputación de Jaén como la administración responsable de haber subido la basura de forma desmesurada en la provincia.

A través de un audio remitido a los medios, Hidalgo ha calificado de "absolutamente falso" que la Administración provincial haya realizado dicha subida y ha incidido en que las tasas del servicio de recogida de residuos "las ponen los ayuntamientos", siendo esta una "competencia exclusiva" de las entidades locales.

En este sentido, el diputado ha defendido que los costes del servicio de recogida de basura se han mantenido "prácticamente intactos" durante los últimos años, llegando a asumir incluso el elevado coste de los combustibles.

Asimismo, Hidalgo ha criticado que el PP mezcle "intencionadamente" esta situación con el impuesto al vertedero. Según ha explicado, se trata de un impuesto que cobra directamente la Junta de Andalucía, la cual "lo dota en las partidas de ingresos y no en gastos", de forma que "se lo echa al bolsillo", sin que exista una contraprestación en forma de inversiones.

Al respecto, el diputado socialista ha señalado que el portavoz del PP, Luis Mariano Camacho, "olvida casualmente" que el pleno de la Diputación ya aprobó en julio de 2023 una moción para instar al Gobierno andaluz a devolver este impuesto a los ayuntamientos. Una medida que, según ha apuntado, sí realizan otras comunidades autónomas con el objetivo de que los municipios dispongan de financiación para la mejora continua en la gestión de sus residuos.

Finalmente, Hidalgo ha lamentado la "desfachatez completa" de un PP al que ve "totalmente desbocado y destructivo", acusándolo de mostrar un "nulo respeto a la ciudadanía" al intentar confundir y "mentir sin ningún pudor".