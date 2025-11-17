La Diputación de Jaén defiende el compromiso y "buen trabajo" en la mejora de carreteras y vías de interés agrario

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido el compromiso y el "buen trabajo" que se está llevando a cabo en la mejora de las carreteras y vías de interés agrario de la provincia.

Así lo ha indicado este lunes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, después de que el PP haya criticado el "deterioro" de estas vías, claves para la recogida de la aceituna, y haya pedido un plan urgente para su arreglo.

En un audio remitido a los medios, ha lamentado que los 'populares' demuestran "una vez más el absoluto desconocimiento del buen trabajo que se está realizando" en cuanto a carreteras titularidad de la Administración provincial.

"En sus críticas llegan a mencionar vías ya terminadas, como la que une Fuensanta de Martos con Castillo de Locubín o carreteras que están incluidas en el plan Accede del 2026 para su arreglo integral, o incluso mencionan la carretera que une Fuensanta de Martos con Valdepeñas, que está en perfectas condiciones de uso", ha comentado.

Agea ha destacado que "2025 y 2026 tendrán un presupuesto récord en arreglo de carreteras por parte de la Diputación con 46 millones de euros, complementado con 1,5 millones para arreglar vías de interés agrario".

Unas cifras que, según ha añadido, reflejan "ese presupuesto el compromiso absoluto con las carreteras" de la provincia. En este punto, ha subrayado que el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción recientemente alababa el buen trabajo en inversión, especialmente en carreteras de esta Diputación".

Ha recalcalde, además, que mientras la Administración provincial, "con un presupuesto de 372 millones, dedica más de un diez por ciento al arreglo de carreteras, la Junta de Andalucía, con 53.000 millones, no llega a un cinco en ejecución de inversiones en la provincia de Jaén", con "parcheos en una red totalmente abandonada".

Igualmente, el responsable de Infraestructuaras Municipales ha sumado que desde el PP se venga a "hablar del Plan Itínere en caminos que viene del 2019 y que, después de seis años, están haciendo ahora alguna ejecución".

"Tenemos un plan extraordinario en marcha, estamos haciendo actuaciones integrales en multitud de carreteras de la provincia y vamos a seguir trabajando con rigor, con ganas y con lealtad a nuestra provincia. No con bulos y con mentiras como las que hace el Partido Popular", ha concluido.