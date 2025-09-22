La Diputación de Jaén defiende el "compromiso que mantiene con la comarca de Linares", con "numerosas inversiones"

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido el compromiso que "ha mantenido, mantiene y mantendrá con el desarrollo socioeconómico de Linares y la comarca", que se traduce en "numerosas inversiones y actuaciones que llevan el sello" de esta administración.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el diputado provincial Javier Perales, después de que el PP haya criticado el "nulo compromiso" del equipo de gobierno socialista con esta zona de la provincia.

Perales ha subrayado, además, que "la llegada de empresas vinculadas a la defensa no es fruto de la casualidad, ni por supuesto de la Junta de Andalucía, sino del Cetedex". "Proyecto estrella del Gobierno de España con la complicidad de la Diputación de Jaén, que va a marcar un antes y un después en nuestra provincia", ha afirmado.

En materia de empleo, "y aunque la Diputación no tiene competencias en este tema", ha señalado que, en los últimos años, se han aprobado "cuantiosas ayudas" para facilitar la instalación de nuevas empresas en la provincia "y, sin duda, Linares ha sido una de las ciudades más favorecidas".

De hecho, ha precisado que la Administración provincial "ha aportado más de siete millones de euros a través de esta línea de ayudas", que se centra en sufragar parte de los costes laborales y sociales del personal contratado. Una cifra que ha supuesto que 450 personas hayan encontrado un empleo en las empresas implantadas con el respaldo económico de la Diputación.

"El respaldo al tejido socioeconómico linarense también ha alcanzado a algunas entidades que trabajan en este ámbito, como la Cámara Oficial de Comercio e Industria, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares (ACIL) o los proyectos de investigación impulsados por el Cetemet", ha comentado.

INFRAESTRUCTURAS

De igual forma, Perales ha resaltado las aportaciones realizadas a diferentes actuaciones en infraestructuras de Linares: la instalación de toldos en 17 parques infantiles por un valor de 326.000 euros, o las obras para renovar la pavimentación del Paseo de la Ermita de la Virgen de Linarejos, a las que la Diputación contribuye con más de 460.000 euros.

Ha aludido, asimismo, a la intervención prevista en la carretera Lupión-Estación Linares-Baeza, que cuenta con un presupuesto de 560.000 euros; el préstamo que se va a conceder en el próximo pleno de 200.000 euros para que esta entidad local autónoma pueda construir un auditorio municipal o los 360.000 euros comprometidos para ejecutar la nueva sala tenis impulsada por el Real Club de Tenis de Mesa de Linares.

Esta "intensa labor" de la Diputación, que también abarca otras inversiones como las destinadas al Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento o la gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Planta del Guadiel, entre otras, contrasta, a su juicio, con la "ausencia de avances en los proyectos anunciados por la Junta de Andalucía para la ciudad".

"No se ha hecho nada para construir el Puerto Seco, como tampoco para desarrollar el plan de reindustrialización de la ciudad y de la N-IV, por no hablar de la inacabada conexión ferroviaria para conectar Linares con la línea férrea Alcázar de San Juan-Cádiz a través de la estación de Vadollano y con la propia Santana, donde no se ha ejecutado la playa de vías", ha concluido Perales.