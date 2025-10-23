Diputación de Jaén defiende el "esfuerzo" con el plan de obras y servicios a la vez que realiza actuaciones "directas"

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha defendido el "gran esfuerzo" que supone "mantener la financiación" del Plan Provincial de Obras y Servicios, dotado con 16,1 millones que se reparten entre los 97 ayuntamientos de la provincia, al tiempo que ha destacado que implementa "directamente" actuaciones "muy importantes" para mejorar los servicios que se ofrecen en los municipios.

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, después de que el PP haya criticado que el citado plan se mantiene "congelado" en 2026.

Tras apuntar que su nueva convocatoria se llevará al próximo pleno, ha explicado que es "un plan muy importante", con 16,1 millones. La mayor parte de esta cantidad, en torno a unos doce millones, los ayuntamientos los están dedicando "a gasto corriente".

De esta forma, "solamente se dedican cuatro millones a obras", algo que "viene provocado por una pírrica financiación de la Junta de Andalucía a través de su participación en los ingresos" autonómicos, según ha dicho en un audio remitido a los medios.

"Pero la Diputación no puede renunciar a una serie de objetivos que son fundamentales en la provincia. Por ello, en lugar de incrementar el dinero del Plan Provincial de Obras y Servicios, lo que hacemos es que directamente implementamos esas políticas", ha afirmado.

Como ejemplo, la vicepresidenta ha aludido al plan de Abastecimiento Urgente de Infraestructura Hidráulica, en el que la Diputación "aportará 90 millones" de los 206 totales prvistos junto al Ministerio para la Transición Ecológica.

Igualmente, se ha referido a la plataforma digital para los consistorios, que "ha supuesto una inversión de 15 millones"; o el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, "a cero euros" para los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.

"Por ello, es importante conocer que, en el plan provincial, mantenemos ese esfuerzo de 16,1 millones de euros, pero que estamos haciendo apuestas muy importantes por los municipios de la provincia en líneas estratégicas que son fundamentales para la modernización de la administración local y para dar los mejores servicios a la ciudadanía", ha concluido Parra.