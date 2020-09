La Diputación de Jaén pide un convenio con la Junta para cofinanciar proyectos intensivos de empleo

JAÉN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado por unanimidad la moción del PSOE para articular un convenio de colaboración entre esta Administración y la Junta de Andalucía para cofinanciar proyectos intensivos de empleo en la provincia.

Así lo ha señalado en una nota tras la sesión plenaria el diputado socialista Luis Miguel Carmona, quien ha destacado que el objetivo es "llegar a todas las solicitudes en pro del desarrollo económico, el fomento de empleo y de la riqueza en el territorio jiennense".

Según ha explicado, en la convocatoria de la Diputación fijada en 2020, dotada de 2,2 millones de euros y ampliable a los cinco millones, hasta el momento se ha "recibido una cantidad de solicitudes que llega a un importe de 6.280.000 euros, que generarían 338 empleos directos".

"Y nos consta que existen proyectos empresariales que darán lugar a nuevas solicitudes, que estimamos podrían alcanzar los 7,5 millones de euros", ha añadido. Por ello, es "indispensable" un convenio entre la Junta y la Diputación para que "ninguna de las peticiones se queden fuera por falta de la financiación correspondiente".

Carmona ha aludido al "esfuerzo tremendo" que realiza la Administración provincial "para lograr la mejora del impulso económico" de Jaén, mientras que "todavía no han llegado las promesas de la Junta de Andalucía, ni los tres planes que vendió a bombo y platillo ni los 600.000 empleos de los que tanto habló Moreno Bonilla".

"Jaén es una tierra de oportunidades, las entidades públicas y privadas quieren seguir invirtiendo en Jaén y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Queremos apoyar a todas estas entidades e instituciones que se interesan por nuestra tierra para generar empleo y riqueza", ha asegurado.

También ha salido adelante la segunda propuesta del PSOE, a pesar del votos en contra del PP. En ella, Pilar Parra ha pedido retomar las ayudas a los ayuntamientos para aliviar sus problemas financieros y movilizar sus remanentes de tesorería, tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda.

"En este grupo socialista somos capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos antes de los intereses del partido. Este nuevo Real Decreto-ley se hace necesario porque el anterior fue rechazado, ya que las derechas y los independentistas bloquearon las medidas urgentes para los ayuntamientos", ha dicho no sin lamentar que se ha "vuelto a la casilla de salida", ya que se mantienen las restricciones de Ley de Estabilidad que aprobó el ministro Montoro en el 2012.

Al hilo, ha afirmado que la mayoría de los ayuntamientos y de las diputaciones, durante la crisis financiera "tuvieron imposible la utilización de sus remanentes porque en su día el PP decidió que se quedaran indisponibles en la banca privada". "Es imposible actuar con la ley actual, no se pueden utilizar libremente los remanentes y lo peor es que no se ha escuchado ninguna propuesta solvente del Partido Popular para resolver este problema", h apostillado Parra.

VIVIENDA

Por su parte, la diputada socialista Francisca Molina se ha referido a la moción de Ciudadanos respecto a la ocupación ilegal de vivienda, que no ha prosperado. Tras apuntar el "bajísimo nivel de denuncias en toda la provincia de Jaén", ha considerado que en Cs "quizás quieren tapar la dejación de funciones en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, ya que, "entre otros recortes, han quitado las ayudas a las viviendas para los jóvenes".

Ha recordado, además, que el Estado ha dictado una instrucción por la que se establece un protocolo de actuación ante cualquier problema de ocupación de vivienda. En este sentido, ha pedido que cada administración cumpla con sus competencias y instado al Gobierno andaluz a poner en marcha en la provincia un parque de vivienda, ayudar a los jóvenes y a las personas que peor lo están pasando por la pandemia y a impulsar una ley autonómica para controlar el precio máximo del alquiler.

Igualmente, ha sido rechazada la segunda moción de la formación naranja, relativa a la petición de recursos a Diputación en labores de limpieza y desinfección de los centros educativos. La diputada socialista Yolanda Reche ha mostrado su sorpresa y ha puntualizado que "nadie se pregunta dónde está la Diputación, pero sí se pregunta dónde está la Junta de Andalucía, el Consejero y el delegado de Educación".

Al respecto, ha incidido que han sido "los equipos directivos, junto a los ayuntamientos, los que han trabajado para poner en marcha el inicio del curso". "Ustedes, en la Junta, no han hecho nada", ha lamentado y ha señalado como ejemplo que la Diputación de Jaén ha dado routers a las familias que lo necesitan, "mientras que el Gobierno andaluz no ha movido ni un dedo". "Tampoco han reforzado la limpieza en los centros educativos. Se piensan que con dos botes de gel y 50 mascarillas lo tienen todo solucionado y no es así", ha resaltado.

PUENTE DE ARIZA

En cuanto a la moción del PP para la conservación del Puente Ariza el diputado socialista José Castro ha manifestado que esta construcción situada en término municipal de Úbeda, en el embalse del Giribaile, está en la lista roja de monumentos críticos. "Esté quien esté en el Gobierno, vamos a apoyar esta propuesta", ha aseverado sobre una propuesta que se ha aprobado por unanimidad.

Por último, desde el PSOE se ha lamentado la actitud del PP respecto a la presentación de urgencia de una moción. "Tenemos que cumplir un reglamento que regula el funcionamiento de este pleno que permite que en igualdad de condiciones estemos todos los diputados a la hora de debatir y votar. El PP no ha cumplido con el reglamento", ha declarado Pilar Parra.