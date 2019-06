La Diputación de Jaén renueva su apoyo al club Jaén Rugby para la próxima temporada

Publicado 22/06/2019 15:29:35 CET

JAÉN, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén respaldará al Jaén Rugby una nueva temporada y se ha puesto de manifiesto en un encuentro celebrado recientemente entre el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, y la junta directiva de este club deportivo, reunión la que han participado el presidente y el vicepresidente de esta entidad, César Carazo y Eduardo Sánchez; acompañados por el director deportivo, Juan Ramón Crespo.

Creado en el año 2003, Jaén Rugby cuenta actualmente con once equipos: seis en las categorías inferiores --de sub 6 a sub 18--, tres en categorías sénior y un equipo de veteranos. En total, cuenta con unos 250 jugadores inscritos. Esta reunión se ha celebrado tras una temporada en la que el club ha tenido representación a nivel nacional, quedando en la quinta posición del grupo C de la División de Honor B.

En un comunicado, la institución provincial ha precisado que además de patrocinar el club a lo largo de la última temporada, la Diputación ha colaborado recientemente en la organización de una copa provincial de este deporte.