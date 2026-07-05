La Diputación de Jaén sigue buscando fórmulas para gestionar el complejo del Giribaile tras once años cerrado

Archivo - Vista aérea del embalse del Giribaile. - CHG - Archivo

JAÉN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén sigue estudiando fórmulas para gestionar y dotar de contenido y actividades al complejo turístico y deportivo construido en el embalse del Giribaile, ubicado en el término municipal de Viches (Jaén). Las instalaciones se finalizaron en marzo de 2015 y once años después, siguen sin ponerse en servicio.

Después de tres intentos fallidos de adjudicación mediante proceso de licitación a los que no concurrieron empresas, la Diputación lleva cuatro años estudiando otras alternativas, incluida una fórmula semipública de gestión, aunque todavía no se ha adoptado una decisión al respecto.

Desde la Administración provincial se ha indicado a Europa Press que siguen trabajando, analizando alternativas y estudiando fórmulas, al tiempo que no se ha dejado de mantener conversarciones con empresas del sector de turismo activo para lograr poner en uso este centro náutico-deportivo.

Han sido tres licitaciones, una en 2016, en 2018 y la última en 2019 que quedaron desiertas al no formalizarse ofertas, incluso después de que Diputación acometiera diversas actuaciones para hacer más atractiva su explotación.

La Diputación y la Junta destinaron más de 1.2 millones de euros a las actuaciones para acondicionar el embalse del Giribaile a un uso turístico y deportivo. Supuso la construcción de un edificio de usos múltiples de dos plantas --con espacios para tienda, punto de información al visitante, cafetería-bar, almacén para equipamiento deportivo y sala de usos múltiples, entre otros-- y la adecuación de su entorno, en el que se ubica una zona de merendero y otra de juegos infantiles

También incluyó la realización de un paseo que conecta el edificio de usos múltiples con el embarcadero que se ha construido en este pantano. Junto a estos elementos, el complejo deportivo dispone de una zona de estacionamiento de embarcaciones y de una rampa de 170 metros para facilitar su botadura, un pantalán flotante y un aparcamiento para vehículos.

A estas actuaciones se sumaron otras para hacer el complejo más atractivo y facilitar su explotación. Así y atendiendo a peticiones que con carácter general se hicieron desde el sector, se ampliaron las instalaciones del complejo, dotándolos de cocina y comedor

Además, se hicieron mejoras en el pantalán y con una inversión de 1,8 millones de euros, se adecuó la carretera de acceso, la de Miraelrío, que afecta a los términos municipales de Linares y Vilches. En concreto, se actuó desde su intersección con la Nacional 322, en la Estación Linares Baeza, hasta la llegada a la zona recreativa, pasando por el vado que hay sobre el río Guadalén y el poblado de Miraeirío, ubicado en el municipio de Vilches.

Nada de esto ha sido suficiente para que el empresariado turístico se interese por estas instalaciones. Desde la Administración provincial se ha apuntado que se sigue trabajando y no se han dejado de mantener conversaciones, aunque hasta el momento no han dado los frutos deseados.