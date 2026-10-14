El diputado Alberto Mayoral sustituye a Luis Planas como cabeza de cartel del PSOE al Congreso por Córdoba

(Desde izda.) Los candidatos del PSOE de Córdoba Juanma Poyato (Senado), Carmen Lara (Congreso), Emilio Martínez (Congreso), Alberto Mayoral (Congreso), Rafi Crespín (Senado) y Ana López Losilla (Senado). - Europa Press

CÓRDOBA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha celebrado este miércoles sendas reuniones de su Ejecutiva Provincial y de su Comité Provincial, para proponer las listas a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que encabezan, para el Senado, la secretaria general del PSOE de Córdoba y hasta ahora diputada nacional por la provincia, Rafi Crespín, y para el Congreso el hasta ahora diputado por el PSOE de Córdoba en la Cámara Baja, Alberto Mayoral, quien sustituye como cabeza de cartel al ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha renunciado a repetir como candidato.

Crespín y Mayoral han comparecido ante los medios de comunicación poco antes de la celebración del Comité Provincial, junto al resto de integrantes de ambas candidaturas, para hacer un llamamiento a los cordobeses, de cara a la cita con las urnas del 29N, señalando que es precisa "una amplia movilización y una gran participación en estas elecciones, porque España se juega avanzar o retroceder, y el PSOE de Córdoba está preparado para ganarlo el 29-N".

Crespín ha explicado que el criterio que ha ponderado la dirección provincial en las asambleas de las agrupaciones para la confección de estas listas se ha basado en tres premisas, para "hacer posible el relevo generacional en las candidaturas, con la incorporación de nombres y rostros de las nuevas generaciones de jóvenes socialistas, el empoderamiento de mujeres dentro de nuestra organización en los puestos de salida, y elevar el municipalismo al lugar que merece y le corresponde en ambas cámaras, con la presencia de alcaldes y alcaldesas en puesto de salida conocedores de primera mano de la política de proximidad más pegada a los ciudadanos y a los territorios".

La dirigente socialista ha querido trasladar su agradecimiento al ministro Luis Planas por el trabajo desempeñado durante las legislaturas en que ha sido número uno por Córdoba en la lista del Congreso, así como a la hasta ahora senadora socialista María Ángeles Luna, que fue cabeza de lista del PSOE cordobés a la Cámara Alta en las elecciones generales de 2023.

Con esta renovación, Crespín se ha mostrado convencida de que el PSOE de Córdoba presenta unas listas "ilusionantes, potentes y claramente ganadoras", de cara a las generales del 29 de noviembre, compuestas por "mujeres y hombres que combinan preparación, experiencia, ánimo y frescura, dispuestas y dispuestos a darlo todo desde el Congreso y el Senado para que nuestro país siga escribiendo los mejores años en la economía y en la sociedad, desde el lado correcto de la historia, con el progreso, la igualdad, la solidaridad y la justicia social como valores irrenunciables de nuestro ideario socialista y de nuestro trabajo".

La lista al Congreso, encabezada por Alberto Mayoral, se completa con la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, como número dos; seguida del alcalde de Posadas, Emilio Martínez; la promotora de igualdad Verónica Murillo, de Puente Genil; el secretario general en la capital de JSA-Córdoba, José Antonio Lara López, y la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba y secretaria general de la agrupación socialista jarota, Ana Isabel Torralbo Higueras.

Por su parte, la candidatura propuesta por el PSOE cordobés para el Senado la encabeza la propia Rafi Crespín, y la completan el alcalde de Zuheros, Juan Manuel Poyato, y la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Ana López Losilla.

En este contexto, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha asegurado que su partido está "preparado y levantado" para afrontar la nueva cita electoral y ha trasladado "todo el apoyo" de los socialistas cordobeses al secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos fuerza para afrontar estas elecciones. Llegamos con el aval de estos años de Gobierno y con la ambición de seguir transformando España, ampliando derechos y mejorando la vida de la gente", ha señalado.

Crespín ha analizado, además, el contexto en el que se enmarca el adelanto electoral decidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la situación sociopolítica de la provincia, marcada por "los incumplimientos" del Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, "en materia de vivienda, infraestructuras, sanidad o dependencia", situando a Córdoba, además," a la cola de las inversiones públicas de la Junta de Andalucía. Un dato que ha remarcado Rafi Crespín en su intervención ha sido el de las "cero viviendas protegidas construidas por el Gobierno de Moreno en Córdoba, pese a la crisis habitacional de acceso a un hogar, que ha levantado críticas y movilizaciones en las últimas semanas en el contexto del desahucio de Maricarmen, fallecida fuera del que había sido su hogar durante 70 años".

En contraposición, Crespín ha reivindicado que, pese a un contexto internacional marcado por emergencias inéditas, guerras y una enorme incertidumbre económica y geopolítica, "España no ha dejado de avanzar". En este sentido, ha destacado el crecimiento económico, la evolución de las cifras de empleo, el incremento del salario mínimo y la revalorización de las pensiones o las becas como ejemplos de una política que "pone a las personas en el centro".

Para la dirigente socialista, las elecciones del próximo 29 de noviembre supondrán "una confrontación clara entre dos modelos de país". Por un lado, ha dicho, "está el modelo progresista, que defiende los servicios públicos, mejora los salarios y las pensiones, amplía derechos y protege a la mayoría social, mientras que enfrente tenemos una alianza entre PP y Vox, que representa los retrocesos, los privilegios y el miedo", ha señalado.

Crespín ha advertido de que "basta con mirar allí donde gobiernan" PP y Vox para comprobar las consecuencias de esas políticas. "Mientras el Gobierno de España transfiere más recursos que nunca a las comunidades autónomas para construir vivienda, reforzar la sanidad o mejorar los servicios públicos, el PP de Moreno privatiza, deteriora servicios esenciales y deja sin ejecutar recursos que deberían estar llegando a la ciudadanía", ha criticado.