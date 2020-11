Los diputados de Adelante acuerdan presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos tras un "ímprobo debate" interno

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados integrados en el grupo parlamentario de Adelante Andalucía han aceptado presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Junta para 2021 tras un "ímprobo debate" interno entre los parlamentarios elegidos en representación de IU y los alineados con la líder de Anticapitalistas en Andalucía, Teresa Rodríguez, a los que los primeros quieren expulsar del grupo tras haber causado baja de Podemos, formación en la que militaban cuando concurrieron a las elecciones andaluzas de 2018.

El portavoz de Adelante Andalucía en la Comisión de Hacienda, Guzmán Ahumada (IU), ha anunciado a primera hora de este jueves la presentación de dicha enmienda a la totalidad "a espaldas de su grupo parlamentario", según ha sostenido en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la confluencia en la Cámara andaluza, Ángela Aguilera, del sector anticapitalista, que ha criticado esa actuación de su compañero de grupo.

No obstante, ha explicado que, finalmente, tras un "ímprobo debate" en el seno del grupo parlamentario, los diputados de Adelante han acordado presentar dicha enmienda al entender que el proyecto de Presupuestos del Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) "en modo alguno da satisfacción a las grandes necesidades que tiene en este momento Andalucía", como son un "cambio de modelo productivo", un "blindaje de los servicios públicos y, sobre todo, dar satisfacción y solución al empleo" que necesitan los ciudadanos.

Con todo, Aguilera ha anunciado que los diputados de Adelante van a "requerir al portavoz de Hacienda para que al menos nos diga cuáles son las líneas que ha trabajado hasta hoy para la presentación" de dicha enmienda a la totalidad que él mismo ha avanzado antes de la reunión del grupo parlamentario, y de la que "hemos tenido conocimiento por los medios" de comunicación, según ha apostillado.

Además, Aguilera ha apuntado que se le va a requerir a Guzmán Ahumada "la información de las reuniones que se han mantenido con el PP" en el marco de los contactos para la negociación de los Presupuestos, y ha tildado de "muy peligroso" que "una portavoz se dedique a hacer cosas a espaldas de su grupo parlamentario", porque así "compromete a organizaciones políticas que formamos parte de Adelante Andalucía", a su "honorabilidad y dignidad como grupo parlamentario".

"Que un portavoz, por su cuenta y riesgo, con seis diputados de un grupo de 17, se dedique a negociar nada menos que unos presupuestos con el Gobierno a espaldas de su grupo parlamentario nos parece gravísimo desde el punto de vista democrático", ha aseverado Aguilera.

CRÍTICAS A LOS PRESUPUESTOS

En cuanto a los argumentos para presentar la enmienda a la totalidad del proyecto de las cuentas andaluzas para 2021, la citada diputada ha apuntado que esos Presupuestos "no invierten lo necesario para rescatar a Andalucía, no blinda las grandes necesidades sanitarias y educativas" y "no apuesta por un cambio de modelo productivo".

Para Aguilera, la comunidad necesita un Presupuesto "valiente ante una situación tan crítica" como la actual de pandemia, y no unas cuentas que, según ha criticado, "se expanden sólo y exclusivamente a través de los fondos europeos y de las transferencias del Gobierno central", y que no aprovecha todas las "posibilidades" que tiene la autonomía a través de las competencias de la Junta, según ha abundado.

Ha aseverado que "Moreno Bonilla no puede seguir la senda de la construcción, de la depredación de nuestros recursos naturales, de un empleo de baja calidad y precario, o de un turismo que se dedica exclusivamente a las grandes cadenas hoteleras", porque la economía andaluza debe caminar hacia "un modelo de transición ecológica, que diversifique nuestra industria, que rescate Andalucía y ponga en valor nuestros recursos, tanto humanos como naturales, al servicio del desarrollo y futuro de las generaciones venideras y de las actuales de Andalucía".

Aguilera ha criticado que el Presupuesto solamente aumente "un cinco por ciento" para el área de empleo, así como "deja en la estacada a los autónomos" pese a que son "uno de los sectores más afectados y que más está sufriendo las consecuencias del Covid económico".

Ha sostenido que los que ha presentado la Junta son unos Presupuestos que "a las claras siguen favoreciendo las estructuras externalizadas, la privatización por encima de la defensa de lo público", no dan "respuesta al paro juvenil", bajan "un once por ciento en salud laboral y en prevención de riesgos laborales", y "no aumentan" la inversión "en política de igualdad", cuando "las necesidades siguen estando ahí y siguen aumentando".

Además, ha alertado de que, "en un momento en el que la exclusión social y la pobreza están atenazando como nunca a los andaluces, no se puede permitir perder 20 millones en la Renta Mínima de Inserción, que es una medida de protección absolutamente necesaria e indispensable para miles de familias".

"PRIVATIZACIÓN" EN EDUCACIÓN

Igualmente, ha criticado que "el Presupuesto sigue la senda de la ultraderecha cuando le resta 2,5 millones de euros a las organizaciones sociales feministas", e incide en el "proceso paulatino de privatización de lo público" en el ámbito educativo, donde "la financiación a la concertada aumenta un 4,6%", mientras no se prevé "ni un solo euro para adecuar los centros educativos" a la Ley de Bioclimatización que el Parlamento andaluz aprobó por consenso de todos los grupos, según ha censurado.

Finalmente, en materia de sanidad, Aguilera se ha mostrado en contra de "acabar con las conquistas sociales del personal sanitario", actualmente "exhausto" y que "está teniendo unos niveles de contagio muy superiores en Andalucía al nivel de contagio de la media social", según ha advertido la parlamentaria, quien también ha señalado que el Presupuesto que ha presentado la Junta "ni muchísimo menos viene a dar solución a graves problemas" como el "colapso" de la Atención Primaria o a la "posibilidad de ampliar el rastreo" de casos de Covid-19.