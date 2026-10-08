Los diputados de Por Andalucía harán huelga por la vivienda y no participarán en el debate de totalidad del Presupuesto

Archivo - El portavoz de Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (c), acompañado por los miembros de su Grupo Parlamentario, a su llegada para intervenir en la segunda jornada del debate de investidura. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cinco diputados de Por Andalucía no asistirán al Pleno del Parlamento andaluz de debate a la totalidad de los presupuestos que se celebra el 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas.

Así lo han confirmado fuentes de la coalición a Europa Press, que han señalado que por el momento no contemplan pedir a la Mesa del Parlamento un aplazamiento o cambio en el calendario de sesiones de la Cámara andaluza.

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, mostraba este martes su apoyo a la convocatoria con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

"Izquierda Unida apoya siempre la huelga de los sindicatos de clase porque son justas las reivindicaciones que se han hecho, cuando en otras ocasiones eran las mejoras salariales, o en este caso sobre el problema de la vivienda", subrayaba en entrevista en TVE.

Maíllo puso en valor que la huelga general "pone en el centro del debate las grandes preocupaciones de la sociedad" en un contexto de precampaña electoral para los comicios generales del 29 de noviembre.

Asimismo, Por Andalucía ha anunciado esta semana que llevará al Pleno el contenido del 'decreto Maricarmen' con el objetivo de que los grupos políticos "se pronuncien" sobre el contenido de los dos reales decretos de vivienda rechazados la semana pasada por el Congreso de los Diputados y que se volverán a debatir en la Diputación Permanente.