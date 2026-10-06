Montero ve "lógico" que UGT y CCOO anuncien huelga general aunque sea "inédito" convocarla "contra la oposición"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. A 6 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reconocido este martes que se está produciendo una "situación inédita" en España ante el anuncio de huelga general por parte de UGT y CCOO en relación al derecho de acceso a la vivienda, ya que, "habitualmente, las huelgas generales se convocan contra los gobiernos", y, "en este caso, se convoca contra la oposición", si bien entiende que es "lógico" que los sindicatos recurran a dicha herramienta.

Así lo ha apuntado la también exvicepresidenta del Gobierno en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha subrayado que dicha huelga general se ha anunciado tras la derogación de los dos decretos leyes que el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros con medidas relativas a la vivienda, y que posteriormente quedaron derogados en el Congreso con los votos de PP, Vox y Junts.

Montero ha considerado que dicho anuncio de huelga "pone de manifiesto que todos aquellos que se ocupan de la mayoría social, en este caso los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, se ven interpelados cada uno con sus instrumentos para dar una respuesta, en este caso de rechazo, de enfado, a la negativa a aprobar" dichos decretos en el Congreso de los Diputados.

"Creo que los sindicatos utilizan la herramienta más poderosa, más potente que tienen a su alcance, porque están realmente alarmados" con lo que ocurrió en el Congreso, ha continuado la líder del PSOE-A, que ha valorado que este martes el Consejo de Ministros vaya a aprobar de nuevo dos decretos similares para su posterior convalidación en la Diputación Permanente, al quedar ya disueltas las Cortes Generales por la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre.

Montero ha precisado que si le preguntan "contra quién va" esta huelga general anunciada, ella cree que es "a favor de los derechos, del progreso, de que realmente la política le dé respuesta a los problemas de la gente", pero también entiende que es "una huelga general que va contra las posiciones que han mantenido los partidos de derecha en el Congreso de los Diputados".

Ha agregado que va "contra posiciones políticas que los sindicatos nunca pueden compartir, porque los trabajadores son los primeros a los que se les sube el contrato de alquiler, a los que se les desahucia, los que no se pueden comprar una vivienda, o los que sus hijos permanecen con 30 años en casa porque no tienen posibilidad de alquilarse un piso".

Posteriormente, a preguntas de los periodistas, Montero ha querido aclarar que ella no ha dicho que "apoya" dicha convocatoria de huelga general, pero que sí que le "parece lógico que los sindicatos se hayan visto interpelados", y que la huelga general es uno de los instrumentos con los que cuentan "para responder ante esas situaciones de alarma social que ellos consideran inaceptables".

DECRETOS SOBRE VIVIENDA

La 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha señalado además que la convocatoria de elecciones tras el rechazo de la mayoría del Congreso a la convalidación de dichos decretos es "la principal expresión del valor y la importancia" que le dan "los progresistas a una política, en este caso de vivienda, que pone de manifiesto que algunos no están en lo que la gente está".

Además, ha defendido que CCOO y UGT "saben perfectamente" que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho lo imposible para mejorar a la mayoría social", y los propios sindicatos han sido parte "muy activa en las políticas" del Ejecutivo, por lo que tiene "la seguridad de que son conscientes" de que el Consejo de Ministros, "hasta el día de hoy, está haciendo lo imposible para sacar adelante propuestas útiles a la gente que en este caso permitan arreglar, o al menos paliar, el problema de la vivienda".

"La expresión de la voluntad política más manifiesta" en esa línea "es que hoy se vuelva a llevar" dicho paquete de medidas al Consejo de Ministros, y que "mientras que Pedro Sánchez sea presidente, no va a haber más desahucios", según ha agregado Montero.

En esa línea, la líder del PSOE-A ha defendido que los referidos dos decretos que aprobó la semana pasada el Gobierno eran "puro sentido común", e "imprescindibles ante las imágenes que habíamos visto y que había avergonzado al conjunto del país".

"No estábamos hablando de ninguna cuestión que pudiera estar alejada de la cotidianeidad; al revés, hablábamos de lo que realmente tenemos que poner en valor de la política, que sirve justo para arreglar los problemas que tenemos en el horizonte o los que vivimos en el día a día", ha abundado la dirigente socialista, que ha incidido en valorar que, con los decretos que este martes han vuelto al Consejo de Ministros, se quiere dar "una respuesta urgente" a "desahucios injustos" y a una "subida desorbitada" del precio del alquiler.

Por ello, ha subrayado que a ella le "parece fantástico, muy bien" que el Gobierno haya vuelto a aprobar esos decretos y que éstos se vayan a someter posteriormente a debate en la Diputación Permanente del Congreso para su posible convalidación, al entender que se recurre a "herramientas" e "instrumentos democráticos, legales que tienen los gobiernos para hacer posibles sus políticas".

Por último, ha subrayado que no ha escuchado hablar de "fraude" para definir la convalidación de decretos del Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) en la Diputación Permanente del Parlamento regional, y al respecto ha advertido de que así ha sucedido en Andalucía con "siete" normativas así, y dos de ellos fueron convalidados tras "resultados ya electorales que reflejaban que la composición de la Diputación Permanente" del Parlamento "era distinta de la que habían expresado los ciudadanos en las urnas", según ha puesto de relieve la líder socialista.