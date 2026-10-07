Vox critica a los sindicatos por convocar una huelga general "tras ocho años calentitos en sus sedes sin hacer nada"

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, Javier Cortés, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha criticado la convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos UGT y CCOO para este otoño tras "no hacer nada" durante el mandato del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Dos sindicatos que no son más que una banda de corruptos, de golfos, de sinvergüenza, una banda de comegambas, que llevan ocho años en su sedes, calentitos, con el gobierno más ruin, más corrupto y más miserable de la historia de España", ha aseverado este miércoles en una rueda de prensa en el parlamento andaluz.

En esta línea, ha mostrado su apoyo al sindicato Solidaridad del que ha destacado "que no recibe ni un solo euro público, solamente se financia de las cuotas de sus afiliados".

Sobre la situación de la vivienda, Cortés ha instado a resolver la situación "construyendo más" y ha lamentado la tramitación en la Diputación Permanente de los reales decretos de vivienda rechazados en el Congreso de los Diputados la pasada semana.

"Estamos ante un Gobierno que en ocho años ha construido 800 viviendas públicas en toda España, antes de las acampadas, antes de que se denegaran los decretos, Vox, en su acuerdo con el Partido Popular en Andalucía, tiene un compromiso de construir hasta 20.000 viviendas en los próximos cuatro años", ha destacado.

Asimismo, el portavoz de Vox ha asegurado que la propuesta de préstamos para primera vivienda del Gobierno "va provocar aún más demanda teniendo la misma oferta", también ha indicado que "va a generar que los precios de la vivienda suban aún más".

"Estas son las chapuzas del Gobierno de Pedro Sánchez. No sólo no ha construido viviendas, ni han permitido construirlas, sino que han protegido al okupa, y ha provocado que haya muchas viviendas que salgan del mercado", ha remarcado.