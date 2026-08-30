La dirección de IU-CA traslada a sus alcaldes sus argumentos para no secundar las "concentraciones del PP" por Ceuta

Archivo - El portavoz de Agricultura del Grupo de Sumar en el Congreso y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en una foto de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha enviado una carta interna a los alcaldes con los que cuenta la federación andaluza en la comunidad autónoma en la que expone el argumentario de la formación para motivar su rechazo a secundar las "concentraciones del PP" por la crisis que se vive en Ceuta previstas para el próximo miércoles, 2 de septiembre.

La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, responde a las concentraciones que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), ha promovido para el 2 de septiembre, que es el día de la ciudad autónoma de Ceuta, en solidaridad con su población ante la crisis desencadenada tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales del pasado mes de julio.

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida también por un alcalde del PP --en este caso, el cordobés José María Bellido-- también se ha posicionado públicamente esta semana a favor de dicha iniciativa de movilizaciones ante los ayuntamientos que quieran adherirse.

En este contexto, el coordinador de IU Andalucía ha remitido una carta a los alcaldes de la formación en la comunidad autónoma en la que fija la posición del partido frente al uso político que, en su opinión, está haciendo el PP de dichas movilizaciones.

Así, en la carta se puede leer que "las convocatorias promovidas por el Partido Popular no pretenden ayudar a poner soluciones, sino a apuntalar su marco reaccionario en la sociedad". "No quieren ayudar a Ceuta, porque la mejor solución para Ceuta es cumplir la ley con la acogida solidaria que nosotros proponemos y a la que ellos se niegan desde las comunidades autónomas que gobiernan y que han de recibir a las personas llegada a Ceuta que puedan quedarse", agrega Valero en la misiva.

De esta manera, el dirigente de IU confirma que su formación no va a secundar "las concentraciones del PP". "No vamos a engordar la estrategia de las derechas reaccionarias, ni a ponernos al lado de quienes promueven la violencia fascista que estamos viendo estos días", advierte Toni Valero.

"Desde IU-CA estaremos en aquellas concentraciones promovidas al margen de las del PP, claramente diferenciadas de las mismas, bajo unas reivindicaciones coherentes con nuestra posición política", continúa la carta, que en ese sentido define como "innegociable" la "posición política" de Izquierda Unida, "al lado de los derechos humanos y la solidaridad entre los pueblos", remacha.

En la carta del líder andaluz de IU también se puede leer que "no podemos defender nuestra soberanía de lo que ha sido una clara operación de guerra híbrida del régimen marroquí incumpliendo la ley, vulnerando los tratados internacionales y estigmatizando a las personas migrantes, muchas de ellas menores desempleados".

Y finaliza Toni Valero con la reflexión de que "son tiempos difíciles en los que es más importante que nunca mantener la firmeza y la coherencia". "Es lo que necesita el pueblo andaluz cuando intentan llevarlo por los derroteros del fascismo. El tiempo siempre nos ha dado la razón cuando hemos sido coherentes", concluye la carta firmada por el coordinador de IU Andalucía.