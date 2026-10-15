El director del Consejo andaluz de Transparencia destaca el aumento en un 50% del número de asuntos registrados en 2025

El director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Jesús Jiménez, comparece en comisión parlamentaria. - CONSEJO DE TRANSPARENCIA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía incrementó en 2025 un 54% los asuntos registrados con respecto al año anterior hasta alcanzar un total de 3.204, lo que supone el mayor aumento interanual registrado en la serie histórica, según ha puesto de relieve el director de este organismo, Jesús Jiménez, quien ha comparecido este jueves en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento andaluz para analizar la actividad de la institución el pasado ejercicio, año en el que se resolvieron un total de 1.579 resoluciones, cifra similar al año anterior.

Jiménez ha defendido la "solidez" del Consejo, que, a su juicio, y a la vista de los datos obtenidos en el último ejercicio, tanto en asuntos contabilizados como en emisión de dictámenes, muestra su "fortaleza y dinamismo, en paralelo con el respaldo que la ciudadanía andaluza otorga al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales".

En los últimos cinco años, según ha detallado el Consejo en una nota, los asuntos se duplicaron --pasando de 1.482 en 2021 a 3.204 en 2025-- y las resoluciones emitidas aumentaron un 25%, de 1.260 en 2021 a 1.579 en 2025.

Por áreas, Transparencia acumuló un total de 2.366 asuntos, 2.235 (94%) reclamaciones de Derecho de Acceso a la Información Pública, 112 (5%) denuncias de Publicidad Activa y 19 (1%) consultas. En cuanto a las resoluciones, se emitieron 1.184; en concreto, 1.087 procedentes de reclamaciones de derecho de acceso, un 92%, y 97 provenientes de denuncias de publicidad activa, el 8% del total.

Las reclamaciones estuvieron relacionadas en un porcentaje destacado con materias como Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, urbanismo, licencias, autorizaciones, concesiones, y también con temas de salud, educación, suministro eléctrico y bienestar animal.

En Derecho de Acceso continúan determinadas tendencias, tales como el tipo de persona reclamante --el 78% eran personas físicas, y el 22%, jurídicas--, si bien se ha producido un "cambio destacado" en el sexo de las personas físicas reclamantes, alcanzando los hombres un 56% y las mujeres un 44%.

Las entidades locales siguen estando a la cabeza de los organismos más reclamados (81%), seguidos de la Junta de Andalucía (16%), mientras que las consejerías de las materias de Salud y Consumo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Educación y Agricultura, Pesca y Agua fueron las más reclamadas. En cuanto al número de resoluciones favorables al ciudadano, casi el 79% fueron positivas, por lo que "se vio satisfecho su derecho a saber".

En Publicidad Activa, el perfil de la persona denunciante correspondió un 87% a persona física y un 13% a persona jurídica. En cuanto al sexo de los denunciantes, los hombres representaron un 62%. El 72% de las reclamaciones y el 55% de las denuncias en este periodo obtuvieron cumplimiento.

ÁREA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por otro lado, y en lo que respecta al área de Protección de Datos, en 2025 se recibieron un total de 883 asuntos, divididos en 542 reclamaciones por vulneración de la normativa, 156 comunicaciones de delegados de Protección de Datos, 55 notificaciones de "brechas de seguridad" y 85 consultas.

En cuanto al perfil de las reclamaciones, el 32% pertenecieron a la administración autonómica, y el 53% a la administración local. Si se analiza el tipo al que correspondieron, el 46% (249) se interpusieron por inadecuada atención al ejercicio de derecho, frente al 54% (293) que agruparon otras reclamaciones.

En relación a las comunicaciones relativas a delegados de Protección de Datos --el 82% pertenecieron a la administración local y el 13% a la administración autonómica--, un 67% respondieron a designaciones, 11% a ceses y 21% a modificaciones.

Las notificaciones de "brechas de seguridad" correspondieron en un 47% a la administración local, y en un 38% a la autonómica, siendo la mayoría de ellas de "severidad baja" y su tipología predominante, relativa a la confidencialidad. Con respecto a las consultas, de las 85, el 41% estuvieron relacionadas con la legitimidad del tratamiento, el 23% con la responsabilidad proactiva, el 11% con el ejercicio de derechos y el 6% con la autoridad de control.

De otro lado, se dictaron un total de 395 resoluciones, un total de 97 por vulneración del ejercicio de derechos; 205 por otras vulneraciones de la normativa, y el 93 relativas a procedimientos sancionadores.

De la misma forma, el Consejo realizó actuaciones informativas sobre doce proyectos para analizar y realizar recomendaciones sobre el cumplimiento en materia de protección de datos relacionados con diversas materias.

Por otro lado, los procedimientos judiciales iniciados en 2025 fueron doce, de los que nueve fueron en materia de transparencia y tres en materia de protección de datos. Además, se dictaron diez sentencias, nueve en transparencia y una en protección de datos. De este lado, salvo dos, todas las sentencias fueron favorables al Consejo.

PROYECTOS

En su comparecencia, Jiménez también ha abordado las iniciativas y proyectos puestos en marcha durante este período, entre los que destacan el Plan de Control e Inspección sobre Publicidad Activa 2023-2024; el modelo de instrucción interna para "fortalecer el papel" del delegado de protección de datos en las entidades del sector público andaluz; la herramienta web para facilitar los análisis de Impacto en Protección de Datos en proyectos normativos; el Plan de Control e Inspección sobre Protección de Datos en el Sector Público Andaluz 2023-2025, y la metodología propia diseñada para el cumplimiento de la protección de datos en sistemas de Inteligencia Artificial.

En el capítulo de Relaciones Institucionales, el Consejo se ha integrado como miembro de la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), organización global que agrupa a más de 90 autoridades de acceso a la información pública de más de 50 países de todo el mundo, y que actúa como "un foro internacional de referencia para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre instituciones que promueven la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública".

Además, el Consejo se ha adherido a la Red Andaluza de Entidades y Medios por la Alfabetización Audiovisual, y participó también en la 'Spring Conference', un foro que aborda "tendencias emergentes y avances tecnológicos en el ámbito de la privacidad y la protección de datos personales y fortalece las relaciones entre los órganos reguladores de toda Europa".

PLAN ESTRATÉGICO

El informe también ha evaluado el nivel de ejecución de los objetivos y de las acciones contempladas en el Plan Estratégico del Consejo diseñado para el ciclo 2022-2025, documento que "ha formalizado la culminación de este ciclo estratégico, un período que ha marcado un hito fundamental en la evolución del posicionamiento y de la actividad organizativa del Consejo", según valoran desde el propio organismo.

Tomando como punto de partida los "avances consolidados" en etapas anteriores, la institución "ha fortalecido su marco operativo y sus capacidades organizativas para situarse en los nuevos entornos tecnológicos y servicios emergentes orientados a la transparencia y a la protección de datos". Este proceso, según reivindican desde el Consejo, "ha permitido capitalizar las oportunidades del entorno, favoreciendo que la estrategia evolucione al mismo ritmo que las demandas sociales y tecnológicas".

Este ciclo estratégico "ha consolidado al Consejo como una institución de referencia nacional dedicada a garantizar, con la máxima eficacia y calidad, el derecho fundamental a la protección de datos y el derecho de acceso a la información pública para la ciudadanía".