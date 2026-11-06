El director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana, visita la sede de CECO

El director general de Andalucía Trade, Gonzalo Arana (segundo por la dcha.), visita la sede de CECO. - CECO

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Trade, Gonzalo Arana, ha mantenido un encuentro con responsables empresariales de Córdoba en el que se ha puesto en valor la realidad de la inversión empresarial en la provincia "con cifras récord que confirman el protagonismo de la empresa en el desarrollo como territorio" según ha manifestado el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

Según ha indicado CECO en una nota, la reunión, celebrada en la sede de la propia confederación y en la que han participado empresas líderes en su sector de actividad (Cunext, Carrier, Talleres Corral y Aceitunas Torrent), ha servido como toma de contacto para conocer de primera mano las prioridades empresariales vinculadas al sector industrial, significando una vez más "la importancia de la colaboración público-privada para el crecimiento económico, destacando la labor de Andalucía Trade como instrumento para favorecer la promoción de la inversión en los sectores empresariales e industriales".

Junto a Gonzalo Arana y Antonio Díaz, han asistido Antonio de la Morena, gerente de Andalucía Trade; Agustín López, delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y Política Industrial y Energía; Francisco Torrent, vicepresidente de CECO y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria; José María García, director de fábrica de Cunext, Juan Amador García, CEO de Talleres Corral, y Martín Higuera, director financiero de Carrier.

El sistema de financiación empresarial diseñado por Andalucía Trade, la agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, tiene previsto desplegar hasta diez instrumentos nuevos en los próximos meses y alcanzará 589 millones de euros. En este sistema, Córdoba juega un papel protagonista.

En el marco de las líneas de incentivos directos que se han abierto hasta el momento, que apoyan proyectos de crecimiento y consolidación empresarial, puesta en marcha de pequeñas empresas, proyectos de I+D+i y apoyo a la internacionalización, Andalucía Trade ha aprobado incentivar 219 proyectos empresariales de la provincia de Córdoba.

Con 60,46 millones de euros, la provincia es la que más incentivo acumula (29% del total aprobado para toda la región), poniendo de manifiesto el dinamismo de las empresas cordobesas. Los proyectos incentivados llevan asociada una inversión total de más de 118 millones de euros y la creación de 204 puestos de trabajo.